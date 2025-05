El por qué de Elon Musk para dejar la administración de Donald Trump

Elon Musk confirmó que dejará su rol como asesor especial del presidente Donald Trump. Su salida, según explicó, estaba programada. Sin embargo, ocurrió justo después de críticas directas al nuevo proyecto fiscal del mandatario. “Al llegar a su final, como se tenía programado, mi periodo como empleado especial del gobierno, me gustaría agradecer al presidente por la oportunidad de reducir el gasto innecesario”, escribió Musk en X, la red social que él mismo dirige.

El empresario lideró desde enero el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Desde ahí impulsó recortes en agencias federales, canceló contratos millonarios y eliminó ayudas al exterior.

Críticas a la agenda legislativa

Un día antes del anuncio, Musk se mostró en desacuerdo con el plan fiscal de Trump. En una entrevista con CBS dijo estar “decepcionado” con el proyecto, que mezcla recortes de impuestos con aumento en el gasto en defensa y deportaciones. “Francamente, me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gasto”, declaró. Añadió que la propuesta “no solo no reduce, sino que aumenta el déficit presupuestario”. Según estimaciones, el déficit crecería en 600 mil millones de dólares.

Musk fue más allá: “Socava el trabajo que está realizando el equipo DOGE”. Y cuestionó directamente la retórica del presidente: “Creo que un proyecto de ley puede ser grande o puede ser hermoso, pero no sé si puede ser ambas cosas”.

Impacto en sus empresas y posible regreso

Desde abril, Tesla había anticipado que Musk dedicaría menos tiempo al gobierno. El anuncio coincide con una baja en el rendimiento de sus empresas. Él mismo dijo que solo trabajaría “uno o dos días a la semana en el DOGE, siempre que el presidente lo desee”.

Aunque la Casa Blanca había señalado que su rol duraría 130 días, el momento de su salida refuerza las tensiones internas. Desde el Despacho Oval, Trump defendió su proyecto, pero también dejó abierta la puerta a cambios: “Vamos a ver qué pasa”.