El regreso del artista callejero Banksy

Banksy regresó. Luego de un largo periodo sin actividad pública, el artista callejero publicó dos fotografías de su última intervención urbana. En la imagen principal aparece un faro negro, del cual emana un haz de luz blanco pintado en el suelo. La línea de pintura conecta visualmente el faro con un poste bajo de la vereda, como si formaran parte de la misma figura.

Un mensaje abierto a la interpretación

Acompañando la obra aparece un mensaje en inglés: “I want to be what you saw in me”. La frase, que se traduce como “Quiero ser lo que tú viste en mí”, ha generado múltiples lecturas. Algunos interpretan el mensaje como una reflexión sobre las expectativas que los demás depositan en uno. Otros lo ven como una invitación a reconsiderar lo ordinario desde una nueva mirada.

Ubicación aún desconocida

La obra fue compartida en la cuenta oficial de Instagram de Banksy. En la segunda foto publicada se ve a una pareja paseando a sus perros junto a la pintura, lo que ha llevado a especular sobre su localización. Aunque algunos creen que podría estar en una ciudad costera del Reino Unido, el artista no ha confirmado el lugar exacto.

Regreso celebrado

La comunidad que sigue a Banksy ha recibido con entusiasmo su regreso. Su anterior intervención se remonta a diciembre del año pasado. Como escribió un usuario en Instagram: “Incluso lo más simple puede ser un faro, si alguien lo ve con ojos nuevos”.

