“Con el Gobierno ya realmente me rindo”: Alcalde de San Pedro de la Paz acusa abandono tras balacera en recinto escolar

Tras una violenta balacera que dejó a tres estudiantes heridos al interior del Colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz, el alcalde de la comuna, Juan Pablo Spoerer, criticó al Gobierno y lo acuso de abandono y falta de respuesta ante el aumento de la violencia en la comuna.

En este sentido, señaló “con el Gobierno ya realmente me rindo”.

“Ellos (los vecinos) me piden respuestas a mí y están en todo su derecho. Nosotros ya estamos ejecutando todos los recursos a los que podemos acceder para blindar los centros de salud y ya estábamos trabajando en un programa con el gobierno regional para aumentar nuestra dotación de agentes de seguridad. O sea, si no nos van a entregar más Carabineros, si no van a potenciar los programas de Gobierno, perfecto, con ellos (el gobierno central) ya no hay nada más que hacer”, planteó.

Plan Calle Sin Violencia

El alcalde recordó gestiones realizadas desde enero, tras otras balaceras ocurridas en el sector Boca Sur, en particular en el Servicio de Alta Resolutividad (SAR), donde solicitó directamente al Gobierno mayor dotación policial y la incorporación de San Pedro de la Paz al Plan Calle Sin Violencia. Sin embargo, la respuesta que recibió fue “que la comuna no contaba con los índices de peligrosidad para justificar la incorporación a este programa”, señaló.

“Les pregunté, bueno, pero qué es lo que tiene que pasar para que esto se dé; no supieron responderme mucho”, relató Spoerer, añadiendo que el entonces subsecretario del Interior, Luis Cordero, se comprometió a visitar la comuna en febrero, algo que nunca ocurrió.

Además, sostuvo que hasta ahora tampoco se ha concretado la promesa del delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, de integrar a San Pedro de la Paz a las mesas de trabajo del plan Calle Sin Violencia.

Mensaje al Presidente

La molestia del alcalde escaló aún más tras ser impedido de ingresar a una reunión con autoridades gubernamentales en Concepción, que abordaba precisamente temas de seguridad, horas después del ataque armado en el establecimiento educacional.

A través de su cuenta en la red social de X, Spoerer expresó su molestia y escribió: “Exijo respeto por nuestra gente. No puede ser que quienes vivimos la violencia quedemos fuera de las decisiones”.

Finalmente, Spoerer dirigió un mensaje directo al Presidente Gabriel Boric: “Usted sigue siendo presidente hasta el 11 de marzo del próximo año. No abandone a sus ciudadanos tan pronto”.

En cuanto al caso, la Fiscalía confirmó esta mañana la detención de un menor de 17 años por su presunta participación en la balacera dentro del colegio.