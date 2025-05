“Mis pacientes eran niños de 6 años con metralla en el corazón y balas en el cerebro”: el desgarrador testimonio de un médico voluntario en Gaza

El médico Feroze Sidhwa, quien trabajo como voluntario en Gaza, relató el crudo presente que se vive en Palestina y la compleja realidad que le tocó vivir en medio de la guerra entre Israel y Hamás.

En un discurso frente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), el estadounidense contó algunas de las vivencias que tuvo que atravesar durante su trabajo en el Medio Oriente, comentando una notable y terrible falta de insumos y herramientas médicas.

“He presenciado con mis propios ojos lo que ocurre en Gaza, especialmente a los niños, y no puedo fingir que no lo he visto. Ustedes tampoco pueden alegar ignorancia”, emplazó a los diplomáticos, afirmando que “durante las cinco semanas que pasé en Gaza no vi ni traté a ningún combatiente”.

“Mis pacientes eran niños de 6 años con metralla en el corazón y balas en el cerebro, mujeres embarazadas con la pelvis destrozada y el feto partido en dos en el útero”, dijo.

Sumado a ello, expuso que “la mayoría de mis pacientes eran preadolescentes, con sus cuerpos destrozados por explosiones y destrozados por el metal que salía despedido. Muchos murieron. Los que sobrevivieron a menudo se despertaban y encontraban a toda su familia desaparecida”.

“Según la War Child Alliance, casi la mitad de los niños de Gaza son suicidas. Se preguntan: ‘¿por qué no morí con mi hermana, mi madre, mi padre?’. No por extremismo, sino por un dolor insoportable. Me pregunto si algún miembro de este Consejo ha conocido alguna vez a un niño de 5 años que ya no quiera vivir”, lanzó.

La angustiante situación en Gaza

De igual manera, Sidhwa apuntó a los líderes globales a la necesidad de llegar a un alto al fuego prontamente: “Se trata de una negación deliberada de las condiciones necesarias para la vida: alimento, refugio, agua y medicinas. Prevenir el genocidio significa negarse a normalizar estas atrocidades, Significa negarse a deshumanizar a los palestinos”.

“Israel violó el alto el fuego. Ese día presencié en el Complejo Médico Nasser el episodio de víctimas masivas más extremo de mi carrera. En una mañana, llegaron 221 pacientes. 90 murieron a su llegada, casi la mitad eran niños gravemente heridos. Ningún sistema sanitario del mundo podía hacer frente a esta situación, y menos uno asediado y hambriento”, denunció.