El cambio de Punta Peuco a un penal común y la creación de un plan para dejar de depender económicamente de Israel: Los grandes anuncios de la Cuenta Pública 2025

En su última Cuenta Pública como Presidente, Gabriel Boric hizo una serie de declaraciones de principios, en los que nuevamente se refirió al estallido social de 2019 expresando que “fue una expresión legítimo malestar acumulado en el proceso de modernización acelerado de nuestra sociedad”, asegurando que “hubo episodios de violencia que no pueden ser aceptados y por parte del Estado se cometieron” y agregando que “llamar el estallido social como “estallido delictual” es un insulto para quienes se manifestaron pacíficamente”.

Y asegurando que ver los dos procesos constitucionales como un error porque “dio cuenta de un pueblo que exigía acuerdos entre nosotros”.

También hizo una autocrítica al decir que “no hemos logrado todo lo que queríamos, pero hemos avanzado en esa dirección atendiendo a las condiciones que nos tocó gobernar y la correlación de fuerzas en el Congreso y la ciudadanía”.

Luego, dividió su discurso en tres seguridades.

Seguridad Ciudadana

“Hemos logrado romper la curva de la tasa de homicidios que venía hace años al alza gracias al trabajo de Policías, Carabineros y Municipios”.

El Presidente fue enfático al decir: “Ante quienes afirman irresponsablemente que Chile está de rodillas frente a la delincuencia o que se cae a pedazos, les digo que se equivocan. Chile está de pie peleando palmo a palmo y vamos a ganar esa batalla”.

Y agregó que “es urgente perseguir la ruta del dinero del crimen organizado y levantar el secreto bancario. No se puede condenar el crimen organizado en la mañana y botar en contra levantar el secreto bancario en la tarde”.

Gabriel Boric también aseguró que en su Gobierno ha existido un descenso en la migración irregular de un 48%. “La frontera se encontraba desprotegida (…) Que fue uno de los malos legados del gobierno anterior”, sentenció.

Seguridad Social

El Mandatario se refirió a la ley de 40 horas, además de la ley de conciliación familiar y la recuperación del empleo femenino a niveles pre pandemia. Anunció que enviará un proyecto que facilitará la contratación de las mujeres y los jóvenes que están buscando trabajo. “Y para esto, tenemos que crecer más”, enfatizó.

Dijo que urgirá sacar el proyecto sala cuna para Chile para que se reduzcan las brechas de contratar a mujeres y se reduzca también la brecha salarial entre géneros.

Tendremos un nuevo seguro social, los empleadores y las AFP estarán más reguladas para bajar su abuso. Esto es una buena política hecha por casi todos nosotros, esto es gobernabilidad.

También se refirió a la salud reconociendo el trabajo que hizo el Gobierno de Sebastián Piñera en medio de la pandemia y el buen desempeño,peño en la vacunación siendo claro al decir que “quienes se oponen a las vacunas desconocen la ciencia”.

Y anunció que instruirá a la ministra de Salud para facilitar la fertilización asistida.y siguiendo esto, se refirió a la ley que acaba de ingresar sobre despenalización del aborto expresando: “por demasiado tiempo se han tratado a las mujeresd que abortan como criminales y se les ha obligado a la clandestinidad, son muy pocas las que lo han hecho de manera segura (…) Quiero pedirle a este Congreso, que en la tremenda diversidad de opiniones, no se nieguen a la discusión, Debe hacerse de manera civilizada, no negando la discusión ni vetando la posibilidad de las mujeres a decidir. Son generaciones de mujeres que han vivido y peleado por esto. Les pido que no nieguen el debate democrático como ciudadanas plenas capaces de decidir”.

En Salud, también reconoció que “uno de los desafíos más importantes que tenemos es seguir reduciendo las listas de espera (…) Tenemos que poner más consenso”. Y lamentó que no pudieran hacer en su gobierno un sistema único de salud.

El Mandatario también celebró la ley conocida como “papito corazón” que a dos años de estar en vigencia se han recaudado como dos telefonees, comparó. “Son demasiados padres irresponsables que abandonan a sus hijos y se hacen cargo completamente económicamente”.

En un momento le habló a su hija Violeta que está pronta a nacer, refiriéndose también a los niños era general, diciendo: “Quiero decirles a los niños que sueñen, jueguen, que se expresen, porque Chile también es de ustedes. No están en el Parlamento, pero están representados acá”.

Instó al Congreso a que apoyen y promulguen la ley que pone fin al CAE.

Sobre transporte público, el Presidente comentó que “el próximo objetivo de Metro será llegar hasta la comuna de Lo Espejo y una extensión de la Línea 2 para llegar poniente de Maipú”, además de referirse a un “tren que unirá Valparaíso con Santiago”.

Crecimiento del país

El crecimiento económico es fundamental, pero hace años viene estancado: “ordenamos la económica que fue clave para bajar la inflación. El manejo económico y la justicia social pueden y deben sur de la mano. Cada año hemos crecido más de lo que habían pronosticado, pero se requiere más y va a ceder más en los años que viene porque la macroeconomía está ordenada”.

Agregando que “estas son buenas noticias aunque algunos no las quieran ver”. Debemos promover la inversión, diversificar los mercados, al mismo tiempo que Chile necesita. crecer y debe hacerlo con justicia social”.

Sobre el litio, el Mandatario expresó que “Chile es un país minero, y por eso la Estrategia Nacional del Litio constituye un hito histórico para el país, porque estamos construyendo un nuevo sueldo para Chile. Tenemos las mejores y mayores reservas de litio del mundo y le hemos dado al Estado un rol fundamental en esta industria, también con protección medioambiental y con desarrollo científico y tecnológico en torno al litio y los salares. Y les aseguro que, dentro de una década, vamos a valorar haber seguido este camino, pues traerá consigo un legado de mayor recaudación, empleo y, con ello, mejor calidad de vida para los chilenos y chilenas. En este sentido, estamos trabajando y avanzando para materializar el acuerdo que permita Codelco, nuestra empresa”.

En cuanto a energías renovables, el Presidente Boric anunció que “durante el segundo semestre ingresaremos el proyecto de ley de descarbonización acelerada para terminar con las termoeléctricas a carbón”.

Y aseguró que “hoy solo está protegido el 8% de los salares en Chile y vamos a llegar a más del 30%”.

Y además comentó que “pondremos urgencia en el proyecto de Ley Regiones más fuertes, para habilitar nuevas formas de financiamiento, mejor planificación del gasto y alto nivel de transparencia y rendición de cuentas”.

Sobre las mascotas, Gabriel Boric prometió: “Vamos a habilitar una línea de financiamiento piloto que implemente los cementerios municipales de mascotas”.

Sobre cultura, Boric comprometió “vamos a organizar una segunda fecha permanente de los Días de los Patrimonios a realizarse en febrero”.

Con respecto al deporte, el Mandatario “sacamos poco con que el Estado haga la pega, si los clubes deportivos y su federación no asume las obligaciones que impone la Ley, y en la medida que se sigan resistiendo a ello, son ellos los responsables de privar a las familias de la alegría del fútbol”.

Sobre la corrupción, Boric fue enfático al decir: “Frente a cada uno de los casos de corrupción, mi posición ha sido la misma: todos deben ser investigados acuciosamente, hasta el total esclarecimiento de los hechos, sin lugar alguno a la impunidad”.

Agregando: “Llamo a este honorable Congreso a trabajar juntos para que logremos un acuerdo transversal, reimpulsar con sentido de urgencia la agenda de probidad y transparencia para Chile. No permitamos que la corrupción permee en nuestras instituciones”.

Con respecto al escándalo de las licencias médicas, el Presidente expresó que “toda persona que haya hecho mal uso de la licencia médica debe asumir su responsabilidad y quedar sujeto a sumario administrativo, incluso si renuncia. La sanción que corresponde a una falta grave a la probidad es la destitución del cargo”.

Anuncios

Punta Peuco

Uno de los grandes anuncios de la Cuenta Pública fue sobre Punta Peuco “era otro Chile y desde mi punto de vista no existe justificación para tal privilegio. Por lo tanto, lo vamos a transformar en un penal común, es una necesaria gestión de nuestro sistema penitenciario (…) Tal como hiciera el expresidente Sebastián Piñera al cerrar el Penal Cordillera, hoy estamos poniendo fin a Punta Peuco tal como se le ha conocido”.

Ámbito internacional

Sobre la política internacional, Boric expresó: “Hemos sido claros frente al fraude electoral de la dictadura venezolana, a la represión de la digna oposición de la dictadura en Nicaragua y a la deriva autoritaria en El Salvador”.

Y agregó: “Son estos mismos principios los que me han llevado a alzar fuerte la voz contra el genocidio y limpieza étnica que el gobierno de Israel está cometiendo sobre el pueblo palestino. Por ello llamé a consultas a nuestro embajador en Israel, he instruido el retiro de nuestros agregados militares de dicho país, suspendimos la participación de Israel en la tradicional Feria Internacional del Aire y del Espacio, Fidae, intervenimos en la denuncia presentada por Sudáfrica contra Israel por violaciones a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y solicitamos junto a México a la Corte Penal Internacional que investigue los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza, después de lo cual se emitieron órdenes de arresto internacional contra el Primer Ministro Benjamín Netanyahu y otros altos cargos del gobierno de Israel”.

Asegurando: “Para que no quepa duda, reitero lo que hemos dicho muchas veces: no aceptamos empates ni elegir entre barbaries. Condenamos categóricamente el terrorismo de Hamas y exigimos la liberación de los rehenes que aún tienen en cautiverio”.