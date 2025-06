Un mensaje a su hija, la sorpresa del cambio de Punta Peuco y el fervor por el plan para dejar de depender de Israel: los momentos que marcaron la Cuenta Pública 2025

El Presidente Gabriel Boric llegó este sábado al Congreso Nacional para rendir su cuarta y última Cuenta Pública. Acompañado por el tradicional traslado en el Ford Galaxie, ingresó al Salón de Honor entre los aplausos de los asistentes, quienes entonaron el himno nacional al inicio de la ceremonia.

En los primeros minutos del discurso, el Mandatario recordó cómo asumió el Gobierno. Se refirió al estallido social de 2019 y a las consecuencias de la pandemia por COVID-19.

Seguridad y homenaje a funcionarios fallecidos

Uno de los temas principales fue la situación de seguridad que enfrenta el país. Boric reconoció los desafíos y reafirmó el compromiso de su Gobierno para abordarlos. “Ante quienes afirman irresponsablemente que Chile se cae a pedazos, les digo que se equivocan”, afirmó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Duna (@radioduna)

En ese contexto, también rindió homenaje a las fuerzas de orden y a los funcionarios fallecidos en servicio, a quienes llamó “mártires de la patria”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Duna (@radioduna)

Aborto y diversidad de opiniones en el Congreso

El Presidente se refirió también al proyecto de ley en tramitación que busca despenalizar el aborto dentro de un plazo. Sus palabras provocaron reacciones encontradas en el hemiciclo. “Lo que le quiero pedir a este Congreso (…) es que no se nieguen a la discusión (…) no vetando la discusión y no negándole el derecho a las mujeres de decidir”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Duna (@radioduna)

Un mensaje personal: la infancia y su hija Violeta

En un momento emotivo, Boric le dedicó unas palabras a su hija que está por nacer. “Le hablo a la Violeta del futuro próximo. Quiero decirles a los niños y niñas de Chile que sueñen, que jueguen y que se expresen con libertad, porque este país también les pertenece. Aunque no estén presentes en el Parlamento, están representados”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Duna (@radioduna)

Economía, tensiones y Punta Peuco

Mientras destacaba los avances económicos del país, fue interrumpido por gritos desde la audiencia, lo que reflejó las tensiones del momento. Más adelante, abordó el futuro del penal Punta Peuco. Afirmó que su objetivo es que deje de ser un recinto con privilegios y se transforme en una cárcel común.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Duna (@radioduna)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Duna (@radioduna)

Defensa de la democracia

Para cerrar, reafirmó su compromiso con la democracia. Condenó las dictaduras y regímenes autoritarios alrededor del mundo. “Desconocer las reglas democráticas y retroceder en derechos y libertades siempre termina costando caro”, advirtió el Presidente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Duna (@radioduna)

Política exterior y situación en Medio Oriente

En el plano internacional, el Presidente Gabriel Boric endureció el tono contra el gobierno de Israel, en el contexto del conflicto bélico con Hamás. Anunció que su Gobierno buscará alternativas para reducir la dependencia militar de Chile respecto a Israel, avanzando hacia una política exterior más autónoma.