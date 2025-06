“El Gobierno ha instrumentalizado el fútbol como una forma de distraer los temas de seguridad”: La respuesta de Milad al Presidente Boric

“Sacamos poco con que el Estado cumpla su rol si los dirigentes de los clubes deportivos y su federación, en especial la ANFP no asumen las obligaciones que les impone la ley. En la medida que se sigan resistiendo a ello, serán responsables de privar a las familias de la alegría del fútbol”, de esta manera, el Presidente Gabriel Boric criticó a la entidad privada durante su cuenta pública.

Y es que durante estos últimos años, han habido una serie de polémicas entre el Gobierno y la institución que rige el fútbol chileno, sumado a una gran cantidad de hechos de violencia en los estadios chilenos.

Frente a esto, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, acusó a El Deportivo que desde Quilín “lamentamos profundamente” las palabras del Mandatario desde el Congreso Nacional, señalando que “sus dichos respecto de la ANFP, la Federación y los clubes nos parecen tremendamente injustos, infundados y desproporcionados”.

“Desde el fútbol profesional hemos trabajado en mejorar tanto las condiciones de seguridad como la organización de los espectáculos. En tal sentido, hemos trabajado en conjunto con el gobierno en todas las instancias en que se nos ha pedido, hemos propuesto alternativas y generado soluciones propias a falta de ideas gubernamentales, las que siguen sin ser debidamente consideradas”, agregó.

Siguiendo esta línea, aseguró que tanto la organización privada, como los clubes, “hemos cumplido cada una de las exigencias que este Gobierno nos establece. Incluso en ciertas circunstancias hemos ido más allá”.

Las críticas de Milad al Presidente Boric

De igual manera, el dirigente de la Asociación fue más allá y acusó al Presidente Boric de que “ha instrumentalizado el fútbol como una forma de distraer los temas de seguridad que aquejan al país”.

“Hemos realizado todo un trabajo de modernización normativa y hemos implementado el RNH (Registro Nacional del Hincha) con más de 650.000 personas inscritas. Nunca fuimos escuchados por Estadio Seguro para trabajar conjuntamente en esto. Sin embargo, la desidia del gobierno frente a estos temas llevó incluso al término de Estadio Seguro”, agregó.

Así, insistió en que desde la ANFP lamentan el “oportunismo” que ha tenido el Gobierno “frente a un trabajo serio y de largo aliento que ha venido desarrollando la ANFP. Invitamos al Gobierno a hacerse parte de este tremendo esfuerzo”.

“Desde la ANFP y los clubes no podemos hacernos cargo de una crisis de seguridad desbordada, como la que se está viviendo en el país”, cargó Milad, sumando que “las palabras del Presidente solo dañan el trabajo que hemos realizado pese al gobierno, y no dejan a nuestro fútbol en buen pie de cara al Mundial Sub 20 conseguido por la Federación de Fútbol de Chile. Esperamos que se deje de lado el oportunismo y hagamos juntos un mejor fútbol para la gente. Tenemos las puertas abiertas para trabajar”.