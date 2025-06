Matthei sigue liderando intención de voto con un 19% y Tohá cae levemente a un 8% según Cadem

En una nueva entrega de la Encuesta Plaza Pública Cadem, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei subió dos puntos en la intención de voto en comparación a la encuesta de la semana pasada y se está con un 19%. Por su parte José Antonio Kast, candidato de Republicanos, se encuentra con un 16% y más atrás Carolina Tohá, la ex ministra de Interior de Gabriel Boric, con un 8%, quien tuvo una leve caída con respecto a la medición anterior.

Más abajo se encuentran Johannes Kaiser (Nacional Libertario) con un 7% y Jeannette Jara, ex ministra de trabajo de Boric, también con el mismo porcentaje. Tras ellos está Franco Parisi con un 6% y Gonzalo Winter con un 3% y un 31% no sabe o no responde.

Cuenta Pública

En cuanto a la Cuenta Pública tuvo una visibilidad de un 68%, dos puntos menos que el año pasado y un 49% la evaluó positivamente mientras que un 58% negativamente.

Con respecto a los temas anunciados, el que mayor apoyo se lleva es el de la construcción del metro hasta el aeropuerto con un 87%, luego lo sigue la sala cuna universal con un 81% e incentivar el empleo femenino a través de subsidios con un 72%.

Loa anuncios que generaron controversia son la ley de aborto libre hasta las 14 semanas, donde un 47% está de acuerdo, un 44% no y un 9% no responde. Y también el retiro del personal de defensa que se encuentra en Israel, lo que tuvo un 46% de aprobación y 37% de desacuerdo.