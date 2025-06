“No hubo cuenta pública”: Kast critica actuar del Presidente Boric y acusa que le faltó “coraje”

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, criticó la presentación del Presidente Gabriel Boric en su última cuenta pública como jefe de Estado.

En este sentido, el abanderado de ultraderecha aseguró que “no hubo cuenta pública”, sino que “ciertos discursos para grupos determinados frente a procesos electorales que vienen”.

“Nosotros estamos haciendo planteamientos de futuro, él lo que busca es plantear posiciones políticas para un debate político que le puede convenir a quien haga de continuidad en su gobierno”, apuntó el exdiputado.

De igual manera, Kast expresó que el Mandatario intentó hacer “una provocación política para que algunos hablen de los temas que a ellos les interesen y no de los que los chilenos les interesan”.

Siguiendo esta línea, el líder del PR evitó referirse a la determinación del Gobierno de transformar el penal Punta Peuco como un recinto penitenciario común, aunque sí dijo que “sí me puedo referir a temas de segregación de la población penal que hoy día se puede hacer y él no la quiere hacer, porque busca siempre lo que le convenga a él y no lo que le convenga a Chile”.

“Al menos desde mi punto de vista ayer no hubo Cuenta Pública, la Cuenta Pública es para rendir cuenta del Estado de la nación a la ciudadanía y lo que vimos ayer es que el Presidente habló largo, usó muchas palabras, muchos conceptos, pero claramente no hizo una cuenta pública”, añadió.

Además, Kast dijo que a Boric “le faltó valor, le faltó coraje para enfrentar algo que es evidente, que su gobierno no ha dado cumplimiento a las normas de probidad básicas que tienen que caracterizar a alguien que llega además señalando que son de una estatura moral distinta a la que estamos acostumbrados a ver. Para mí no hubo Cuenta Pública real, menos en temas de probidad”.