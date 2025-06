Activistas de Greenpeace roban figura de cera de Macron y la instalan frente a embajada rusa

Este lunes, activistas de Greenpeace retiraron la figura de cera de Emmanuel Macron del Museo Grévin. Luego la colocaron frente a la embajada de Rusia en París, junto a una pancarta que decía: “Ucrania se quema, el negocio continúa”. El objetivo fue denunciar que, pese al apoyo político a Ucrania, Francia sigue comprando gas y fertilizantes a Rusia. “Macron encarna este doble discurso: apoya a Ucrania pero alienta a las empresas francesas a seguir comerciando con Rusia”, dijo Jean-François Julliard, director de Greenpeace Francia.

Así ejecutaron el “préstamo”

Los activistas entraron al museo como turistas, se cambiaron de ropa para parecer empleados y distrajeron al personal de seguridad. Luego envolvieron la figura en una manta y la sacaron por una salida de emergencia. “Fue una acción muy montada, en plan comando. Al menos fueron seis personas”, declaró Yves Delhommeau, director del museo. En el lugar dejaron una bandera rusa y una pancarta amarilla con el mensaje: “Business is Business”.

Reclamos por la dependencia energética

Greenpeace denunció que Francia se convirtió en 2025 en el mayor importador europeo de gas natural licuado ruso, generando cerca de 3.000 millones de euros para empresas rusas. También alertaron sobre el aumento en las importaciones de fertilizantes y uranio reprocesado. Acusan a TotalEnergies de “contribuir indirectamente a la financiación de la guerra de Vladimir Putin”. La figura sustraída, que tiene un valor de 40.000 euros, fue instalada en 2018 en una sala que recrea el despacho presidencial del Elíseo.

El museo no cerró y la estatua volverá

“La devolveremos en buen estado, pero no podemos decir cuándo”, afirmó Julliard, al insistir en que se trató de un “préstamo simbólico” y no un robo. El Museo Grévin no cerró sus puertas tras el incidente, y la Presidencia francesa ya fue informada.