Cuñada del Presidente Boric renuncia como asesora de la Secom por viajar fuera del país estando con licencia médica

Producto del escándalo de licencias médicas destapado por la Contraloría, la cuñada del Presidente Gabriel Boric, Fiona Bonati, renunció a su cargo de periodista en la Secretaría de Comunicaciones (Secom).

De acuerdo a 24 Horas, la esposa de Simón Boric, hermano del jefe de Estado, habría viajado fuera del país en dos ocasiones luego de que haya presentado una licencia médica en 2023, mientras tuvo una extensión de su posnatal.

Siguiendo esta línea, el medio antes citado informó que luego de que el nombre de la comunicadora apareciera en la lista elaborada por el ente fiscalizador, la semana pasada, fue llamada para que explicara la situación e informarle del inicio de un sumario en su contra.

Una vez concretada esta cita, de acuerdo a lo que señaló a CNN Chile, ejecutó su renuncia el pasado miércoles 28 de mayo, argumentando que salió de Chile producto a “la enfermedad de alergia alimentaria que tuvo uno de mis hijos”.

Mediante un comunicado, la extrabajadora de Gobierno, aseguró que su renuncia la ejecutó con la intención de “contribuir a resguardar el buen funcionamiento y prestigio de la institución, valores que siempre he procurado honrar durante mi trayectoria en el servicio público”.

“Ingresé al Estado en 2013, en diciembre de 2012, durante el primer gobierno del Presidente Piñera, y trabajaba en Secom desde el 2020 bajo el segundo mandato del Presidente Piñera”, detalló.

De igual manera, argumentó que desconocía la normativa respecto a las licencias médicas, apuntó a que no sabía que no podía viajar mientras se encontraba con licencias médicas. “Si bien no actué con dolo ni tenía conocimiento de la restricción, asumo que es mi deber como funcionaria pública, conocer las normativas y también entiendo que el estándar y la señal a dar, al ser esposa del hermano del Presidente”, expresó.