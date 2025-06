Gobierno revela nombre de cárcel que reemplazará a Punta Peuco: Nuevo Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil

El Gobierno entregó detalles de la remodelación que sufrirá Punta Peuco, dejando de ser un recinto penitenciario destinado para condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, pasando a ser una cárcel común.

En este sentido, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, detalló los procesos que se llevarán adelante para concretar esta transformación, revelando en 24 Horas que desde ahora, este recinto comenzará a llamarse Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil.

Siguiendo esta línea, el secretario de Estado, informó que para iniciar la remodelación del penal, es necesario modificar el decreto que se dictó para ejecutar su creación y una vez hecho eso, “vamos a anunciar el proceso de poblamiento o densificación o segregación especial que va a tener este establecimiento que ya va a tener una denominación distinta al de Punta Peuco” y resaltó que “ya se están tomando todas las medidas administrativas para aquello”.

“Esperamos que la Contraloría General de la República tome razón dentro de los plazos que se demora en realizar un decreto supremo, que son entre 1 y 3 meses aproximadamente”, agregó.

Sumado a ello, el ministro, profundizó en T13, que “no hay ninguna justificación y eventualmente hay personas que no tienen una condición de salud para que sea necesario que estén en ese penal y podrían estar en otro establecimiento penal, pero tenemos, por así decirlo, esta restricción dada la forma en que se creó el penal que no tiene ninguna justificación para el sistema penitenciario”.