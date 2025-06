Con dardos a la derecha, apuntando a los fantasmas “anticomunistas” y defendiendo la alianza del Brics: Jeannette Jara presenta sus compromisos de gobierno

Bajo el liderazgo de Jeannette Jara (PC), el Ministerio de Educación logró sacar adelante una serie de proyectos, incluida la reforma de pensiones, una de las reformas más importantes del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Por eso, la comunista se perfiló rápidamente como una de las principales figuras presidenciables dentro de la izquierda, compitiendo en la primaria oficialista buscando un lugar en la primera vuelta.

Así, la abandera del PC ha enfrentó el debate de La Tercera y Radio Duna donde intentó poner sobre la mesa sus principales objetivos de campaña, intentando dejar atrás los resquemores hacia los candidatos presidenciales comunistas.

“Tengo trayectoria, liderazgo, sé construir acuerdos con amplios sectores, no dejamos de avanzar”, expresó la exsecretaria de Estado, llamando a sus adherentes a creer en que es posible ganar la primaria.

Los puntos económicos de Jeannette Jara

Uno de los puntos de mayor discrepancia entre Jara y sus rivales oficialistas fueron los puntos económicos, donde la representante del PC aseguró que estaría dispuesta a, incluso, romper con la alianza entre SQM y Codelco si es que este no se cierra, con el fin de impulsar una Empresa Nacional del Litio.

En este sentido, la abogada apuntó en contra de los defensores del plan llevado adelante el Gobierno: “en ninguno de los dos casos puede implicar hacerle la pega a SQM, porque aquí yo escucho y pareciera que tenemos que darles las gracias a SQM, que SQM está haciéndole un favor al Estado. ¿Ustedes creen que SQM está haciendo este tratado porque va a perder, porque piensa que el litio se va a acabar? Francamente, yo creo que hay ser menos cándidos en esto“.

Allí, tuvo un cruce con el candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, quien le contestó: “nos trata de cándidos o que le estamos haciendo la pega a SQM, pero no se hace cargo de la pregunta de fondo, que es que para aprovechar el ciclo del litio se requiere una Empresa Nacional del Litio y hacerla es un asunto complejo”.

Otro de los puntos donde tuvo diferencias con sus pares fue en la apertura a generar alianzas comerciales con los Brics, donde Carolina Tohá (PPD) apuntó en contra de este grupo por la invasión a Rusia a Ucrania.

“Quiero recordar que en los años 90, Estados Unidos tenía una invasión en Irak, ya se me olvida la cantidad de países que ha invadido y de lo más bien que celebramos convenios con ellos”, respondió Jara.

Los fantasmas del PC

De igual manera, la candidata se hizo cargo del “anticomunismo” que rodea su candidatura, y los resquemores de apoyar su candidatura por parte de figuras del Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana.

“No será una razón electoral la que me hará cambiar, no será una elección de cuatro semanas más la que me hará cambiar una trayectoria de vida junto a la gente de la izquierda, al mundo progresista y a mis compañeros“, mencionó.

En este sentido, desdramatizó las voces críticas a su candidatura por parte de la coalición, donde, incluso, hay voces que han negado apoyarla en caso de ganar la primaria, asociándolas a críticas por “el periodo electoral”.

Pese a ello, Jara apuntó a que “en un futuro gobierno espero que la coalición que lo sustente sea más amplia que la del Presidente Boric y ojalá la DC se sume”.

Además, tuvo duras palabras para los candidatos de la derecha: “Mentir es lo que hace Kast, Kaiser y Matthei. No podemos permitir que avancen. Mi compromiso es que jamás les voy a mentir”

