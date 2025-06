“Los presidentes hablan con los presidentes”: Boric justifica su negativa a hablar con Marco Rubio

El Presidente Gabriel Boric se refirió a su negativa para hablar con el secretario de Estado del Gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio, en medio de las tensiones en las relaciones con Israel.

En concreto, el jefe de Estado, confirmó en CNN Chile que el funcionario norteamericano efectivamente intentó comunicarse con él antes de la cuenta pública tras los rumores de su posible ruptura de relaciones con el gobierno israelita y que finalmente este habló con el canciller Alberto Van Klaveren.

“A mí me comunica el canciller que el canciller de Estados Unidos, secretario de Estado, pero que es el equivalente al canciller, quería comunicarse conmigo, y yo le dije: ‘Los cancilleres hablan con los cancilleres, los presidentes hablan con los presidentes’. Punto. Eso fue todo”, reveló el Mandatario.

Siguiendo esta línea, el Presidente aseguró que “nunca he recibido una llamada ni ha intentado llamarme un ministro de Relaciones Exteriores de otro país. Es muy extraño”.

“Recibo llamadas y converso con presidentes de diferentes tendencias políticas, y he recibido y me he reunido con presidentes de diferentes tendencias políticas, pero lo que corresponde, por honrar el cargo y la dignidad de Chile, es que los presidentes se comunican con los presidentes y los cancilleres con los cancilleres, eso es todo el punto”, agregó, lamentando que se “ha creado una polémica de todo esto”.

Así también, Boric indicó que el ministro de Relaciones Exteriores, le transmitió que “no hubo ningún tipo de amenaza explícita ni velada respecto a sanciones a Chile, o actitudes a Chile, a propósito de esto”.

De igual manera, ejemplo con el caso del expresidente Ricardo Lagos, quien no respaldó la invasión de Estados Unidos a Irak en medio de las negociaciones por los tratados de libre comercio con el gigante americano: “Los principios en materia internacional no se negocian y, en este caso, lo que digo es que en cualquier tipo de negociación comercial es el respeto de los tratados que hemos firmado voluntariamente, en este caso el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Si por su posición de fuerza, decide no respetar aquello, nosotros haremos todo lo que corresponde en los organismos internacionales para eso”.

Pese a ello, la máxima autoridad apuntó a que “Estados Unidos es un país amigo. Pero, para mí, la masacre, el genocidio de Gaza, los 57 mil asesinados por los bombardeos israelíes a civiles, principalmente mujeres y niños, no valen las amenazas que nos están haciendo ahora”.