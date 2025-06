Robos violentos disminuyen en Chile, pero la RM sigue estancada con casi 40 casos diarios

El último boletín estadístico del Ministerio Público reveló una baja del 4,3% en las víctimas de robos violentos a nivel nacional en el primer trimestre del año, pasando de 30.932 casos en 2023 a 29.605 en 2024. Sin embargo, esta mejora contrasta con la situación en la Región Metropolitana, donde los delitos se mantienen prácticamente sin variaciones. “Lo que preocupa es que pese a los esfuerzos desplegados, la Región Metropolitana (RM) sigue al alza con un promedio de 38,5 robos al día durante los primeros tres meses del año, lo que explica los altos niveles de temor ciudadano”, señaló Felipe Harboe, exsubsecretario del Interior.

En efecto, mientras en regiones los índices de victimización han descendido, en la capital los números se han mantenido altos. El año pasado se registraron 20.356 víctimas, y este año la cifra subió levemente a 20.462, es decir, un alza del 0,5%. Para el general (r) de Carabineros, Aldo Vidal, estas cifras podrían tener varias lecturas: “Por una parte, podríamos creer que hay una mejor focalización de la comisión de delitos (…) Sin perjuicio de lo anterior, esta disminución también podría significar que esta agrupación de delitos denominados ‘robos violentos’ no esté bien segmentada, no esté bien definida, y eso permita que muchas personas que puedan eventualmente haber sido víctimas de este delito no lo hayan denunciado”.

En esa línea, la exdirectora ejecutiva del Ministerio Público, Francisca Werth, recordó que: “Los datos del Ministerio Público, al venir de denuncias, reflejan solo aquellos delitos que llegan al sistema, solo una parte de ellos. Por eso, en general, se prefieren los datos de victimización, que son un mejor indicador”.

Una región difícil de revertir

Según Francisco Alcorta, investigador de Libertad y Desarrollo: “La violencia y delitos en la Región Metropolitana no ha podido ser controlada”, lo que representa un “fracaso de los planes de seguridad, como el plan Calles sin Violencia”.

Además, Werth explica que: “Es esperable que cualquier descenso se dé con un rezago, dada la complejidad de la delincuencia en Santiago”.

Vidal refuerza esta idea al afirmar que: “La Región Metropolitana pasa a ser una zona extremadamente difícil de poder incidir en un cambio que traiga asociada una disminución. Esto tiene que ver con lo que representa en términos de movimientos comerciales y productivos (…)

Hay aquí antecedentes que podrían estar asociados a un análisis más bien sociológico, que inciden en que en la Región Metropolitana sea más atractivo que en otras regiones el delinquir”.

Zona Oriente: más recursos, pero también más delitos

En el desglose por jurisdicciones, la Fiscalía Metropolitana Oriente fue la única que mostró un incremento relevante en el número de víctimas, subiendo de 3.280 a 3.471, es decir, un aumento del 6%.

Para Alcorta, este fenómeno se explica porque: “Los delitos de robo están asociados a la oportunidad (…) en las comunas de la zona Oriente hay una gran concentración de centros comerciales y gran cantidad de población flotante, lo que puede contribuir a la comisión de estos delitos”.

Pese a una mayor inversión en vigilancia, los resultados siguen siendo preocupantes. Vidal indica que: “El perfil de la víctima para este tipo de robos violentos es más atractivo (…) y aunque hay más presencia de seguridad municipal, el delincuente también sabe que (…) la seguridad municipal no tiene una incidencia tan activa en poder mitigarlo o neutralizarlo”.

Finalmente, Werth plantea otra posibilidad: “Puede ser que el aumento de víctimas sea, precisamente, porque hay mayor gestión de los hechos delictivos, llegada masiva y rápida a los sitios del suceso por la seguridad privada o municipal, lo que lleva a un pronto contacto con testigos y víctimas”.