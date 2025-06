Suprema confirma multa de $2.400 millones a Disney por ocultar información en fusión con Fox

La Corte Suprema ratificó una multa de 3.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), más de $2.400 millones, contra TWDC Enterprises 18 Corp., empresa del Grupo Disney.

El motivo fue la entrega incompleta de información durante el proceso de fusión con 21st Century Fox.

Según la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Disney aseguró no contar con ciertos documentos exigidos por ley. Más tarde, reconoció tener dos de ellos. Sin embargo, la investigación comprobó que disponía de al menos 29 antecedentes adicionales que no presentó. “Entonces, la empresa dijo no contar con ciertos antecedentes exigidos por la ley y por el Reglamento, para luego señalar que poseía tan solo dos de dichos documentos, en circunstancias que tenía a lo menos 29 antecedentes adicionales no acompañados en la instancia pertinente, todo lo cual fue acreditado por la FNE”, indicó el organismo.

Entorpecimiento de la labor fiscalizadora

La Corte concluyó que la compañía ocultó documentos que estaban en su poder.

Esto, según el fallo, afectó directamente el trabajo de revisión de la FNE. “Al momento de responder a las solicitudes de información de FNE y de requerir la exención de presentar documentación, TWDC manifestó no poseer documentos que se encontraban en su poder, entorpeciendo la labor investigativa y de análisis que debe llevar a cabo la Fiscalía Nacional Económica”.

El máximo tribunal respaldó lo dictado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que basó su decisión en las pruebas entregadas.

Un precedente en materia de libre competencia

El fiscal nacional económico (s), Felipe Cerda, valoró el fallo de la Suprema.

Dijo que se trata de una resolución inédita para este tipo de infracción. “Esta es la primera sentencia que pronuncia la Corte Suprema sobre esta clase de infracción y constituye un hito relevante para el funcionamiento del sistema de control de operaciones de concentración que la ley ha encomendado a la FNE”.

Cerda explicó que el proceso debe ser colaborativo y transparente.

Los agentes involucrados deben entregar todos los antecedentes exigidos por ley. “Los agentes involucrados tienen la obligación de aportar todos los antecedentes que exige la ley y el Reglamento al momento de notificar la operación para que la FNE pueda evaluar adecuadamente dentro de los exigentes plazos legales si genera riesgos para la libre competencia”.

Incumplimiento previo

En 2021, Disney ya había enfrentado otra acusación por parte de la FNE. Esa vez fue por no cumplir una medida de mitigación tras la misma fusión. La empresa reconoció el error y accedió a pagar $174 millones tras un acuerdo con la autoridad.