Formula 1 oficializa calendario 2026 con la inclusión de un nuevo circuito y la salida de histórico gran premio

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Formula 1 hicieron público el calendario de la temporada 2026, donde habrá una serie de cambios en la lista de grandes premios.

En este sentido, nuevamente habrá 24 fechas en el calendario del Gran Circo, reiterando la larga extensión del calendario de la categoría reina del deporte motor.

En concreto, la temporada del próximo año comenzará nuevamente en Australia en el fin de semana del 5 de marzo y todo terminará el 6 de diciembre en el Gran Premio de Abu Dabi.

Al respecto, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, expresó que “el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA del próximo año marca un nuevo capítulo significativo para nuestro deporte. Una nueva carrera, nuevos equipos y la llegada de nuevos fabricantes marcan el comienzo de una nueva era de innovación y competición”.

Sumado a ello, la gran novedad de la edición 76 de la Fórmula 1 será la inclusión del Gran Premio de Madrid, que se desarrollará entre el 11 y el 13 de septiembre de 2026, en un circuito urbano de la capital española.

Sin embargo, en el calendario no estará un histórico circuito: el Gran Premio de Emilia-Romaña en Imola, Italia. Ahora, la cuna de Ferrari solo contará con un GP, en Monza.

The World Motor Sport Council has approved the FIA Formula One World Championship calendar for 2026.#FIA #FIAMacauConference2025 #F1 pic.twitter.com/ipbDQ6qWCp

— FIA (@fia) June 10, 2025