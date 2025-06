Israel deporta a Greta Thunberg luego de tomarla detenida por intentar llevar ayuda humanitaria a Gaza

Finalmente, Israel expulsó del país a la activista sueca Greta Thunberg, luego de que junto a otros manifestantes a favor de la causa palestina intentaran llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Fue este lunes que la joven de 22 años fue detenida en el barco Madleen de la organización benéfica Flotilla de la Libertad, mientras se dirigían a Palestina para evitar el bloqueo que Tel Aviv a impuesto a los alimentos o equipamientos médicos que pretenden llevar al enclave.

“Greta Thunberg acaba de despegar de Israel en un vuelo a Suecia (vía Francia)”, publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel a través de su cuenta de X junto a imágenes de la europea.

La mujer que en 2019 fue elegida como la persona del año por la revista Time, aceptó ser deportada de Israel luego de su detención. Lo mismo hicieron otros cuatro activistas que viajaban junto a ella en la nave que pretendía llegar a Gaza. Sin embargo, otros ocho tripulantes se negaron a firmar su salida del país asiático, por lo que serán llevados ante el Tribunal de Revisión de Detenciones por Inmigración. Lo más probable es que luego de esto sean expulsados.

Greta Thunberg just departed Israel on a flight to Sweden (via France). pic.twitter.com/kWrI9KVoqX

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 10, 2025