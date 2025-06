Cardenal Chomali advierte sobre violencia en colegios: “Los jóvenes le dan mucho más crédito a lo que ven que a lo que oyen”

El arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, sostuvo una reunión con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y el rector de la Pontificia Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera. El objetivo fue analizar el preocupante aumento de hechos violentos en contextos escolares, que han afectado a estudiantes, docentes y comunidades educativas.

Chomali abordó el problema desde una perspectiva más amplia. Según él, muchos jóvenes hoy experimentan una sensación de abandono. “En muchos jóvenes hay un gran malestar, un malestar de no sentirse amados, de no sentirse respetados, de no sentirse parte de una sociedad fría, indolente”, afirmó.

Para el cardenal, esta desconexión emocional debe ser abordada con urgencia: “Tenemos que hacer grandes esfuerzos para que vuelvan a recuperar el ethos más fundamental de todo ser humano, que es amar y ser amados”, añadió.

Crítica a soluciones de corto plazo

El cardenal también reflexionó sobre cómo los adolescentes observan el comportamiento del mundo adulto: “Los jóvenes, poco a poco, viéndonos a nosotros, han ido generando una cultura que a ellos les ha hecho mucho daño, porque los jóvenes le dan mucho más crédito a lo que ven que a lo que oyen”, indicó.

En este sentido, planteó que el problema excede las escuelas y requiere el compromiso de padres, instituciones y la sociedad completa.

Consultado por la propuesta de instalar pórticos de seguridad en colegios, Chomali fue crítico: “Son soluciones que miran absolutamente en el corto plazo, pero que no tienen ninguna proyección de mediano y largo plazo (…). El pórtico lo único que va a hacer es generar más estigmatización”.

Valoración del rol de la Iglesia en la educación

El ministro Cataldo coincidió en que el país enfrenta un momento difícil: “Tiene relación precisamente con el deterioro de las relaciones interpersonales”, señaló. También destacó la colaboración histórica entre el Ministerio de Educación y las instituciones vinculadas a la Iglesia Católica: “Queremos valorar profundamente también la red de establecimientos confesionales, y particularmente los vinculados a la Iglesia Católica”, indicó.

Por su parte, el rector De la Llera pidió abrir un diálogo respecto al nuevo sistema de financiamiento para la educación superior: “Tenemos que pasar a una etapa de conversación y discusión de cómo podemos resolver las diferencias”, expresó.