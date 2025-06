Caso licencias médicas: Comisión investigará a Castro, Hertz y al resto de los diputados

Luego de un reportaje publicado por Mega, la Cámara de Diputados comenzó un investigación interna en la cual indagará la eventual utilización irregular de licencias médicas y permisos por parte de parlamentarios.

Carmen Hertz y el error administrativo

El reportaje, reveló que la diputada Carmen Hertz (PC) viajó a España en diciembre de 2022, el mismo día en que su ausencia había sido inicialmente registrada con justificación médica. Hertz, quien padece una pielonefritis crónica, aseguró que se trató de un error administrativo de la Cámara, afirmación que fue respaldada por el secretario general de la corporación.

Según el documento oficial, la parlamentaria había entregado un certificado médico para los días 19, 20 y 21 de diciembre, pero ella sostiene que la justificación correspondía solo a los días 18, 19 y 20. La Cámara rectificó posteriormente el registro, y actualmente figura como ausencia por viaje el 21 de diciembre.

La legisladora informó previamente a la presidencia de la Cámara su desplazamiento, mediante una nota formal en la que señalaba su salida del país entre el 21 de diciembre y el 1 de enero, para visitar a su hijo durante las fiestas de fin de año

“Valparaíso, 20 de diciembre de 2022. Señor Vlado Mirosevic Verdugo. Presidente Cámara de Diputados. Presente. En virtud de lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, informo a Ud. que me ausentaré del país por un plazo inferior a 30 días, entre el 21 de diciembre de 2022 y el 01 de enero de 2023, para dirigirme a Viaje a España. Atentamente”, decía el escrito.

No obstante, la superposición de registros y la persistencia de documentos contradictorios en el sitio web institucional generaron cuestionamientos sobre la transparencia y el control en el uso de permisos por parte de los diputados.

Frente a esto, el secretario de la Cámara anunció que se revisará el caso a fondo. “(Su caso) lo tenemos que revisar, yo lo vi ayer en su declaración, lo vamos a revisar. Ella lo que dice, por lo que me han expresado, es que habría ido a visitar a un hijo. Hay que ver qué fue lo que puso en la nota de impedimento grave”, explicó.

Un escándalo que llega a la presidencia de la Cámara

La situación ocurre en medio de una revisión más amplia anunciada por el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), quien afirmó que la investigación abarcará tanto a funcionarios como a parlamentarios: “El caiga quien caiga se va a hacer presente”, declaró.

Sin embargo, el mismo reportaje de Mega expuso que Castro enfrenta cuestionamientos por un viaje personal a Estados Unidos entre el 15 de diciembre de 2022 y el 7 de enero de 2023, en plena semana distrital, lo que ha reavivado la controversia.

Según la investigación, el diputado se ausentó de siete sesiones y no estuvo presente en su distrito durante dicho período, generando críticas desde el interior del Congreso e incluso advertencias sobre una posible censura a su presidencia.

Posibles repercusiones institucionales

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), reconoció que se trata de una situación “compleja”. “La posibilidad de una censura se abre, eso es evidente”, afirmó en conversación con Radio Universo.

Asimismo, Aedo descartó una defensa corporativa y enfatizó que revisarán con rigor todos los antecedentes, destacando la importancia de mantener la credibilidad del Congreso ante la ciudadanía.

“Lo que es incorrecto es que tengan vacaciones en la semana distrital, es incorrecto. Pero hay viajes que son institucionales, que se hacen justamente en la semana distrital para no bajar o alterar o que no estén ausentes parlamentarios en las sesiones. Entonces, por eso quiero ser cuidadoso y no meter todo en el mismo saco”, concluyó.

Mientras que, la Secretaría General de la Cámara ya se encuentra revisando otros casos de posibles viajes irregulares realizados por legisladores durante períodos legislativos o semanas distritales, muchos de los cuales podrían haber sido justificados mediante “impedimentos graves”, permisos sin goce de dieta o combinaciones de ambos mecanismos.