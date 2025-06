Escala las tensiones en el oficialismo en la previa de la primaria: Winter y Tohá se enfrentan ante la discusión por los “30 años” de la Concertación

Las relaciones al interior del oficialismo se ven cada vez más tensas, esto tras los dichos desde dirigentes del Socialismo Democrático en contra del Frente Amplio y el Partido Comunista y la aparición de figuras clave de la Concertación en la franja electoral del candidato presidencial del partido gobernante, Gonzalo Winter.

En concreto, la molestia por la inclusión del exsubsecretario radical, Patricio Tombolini y Jorge Correa Sutil, en la franja del diputado se hizo sentir al interior de la coalición y desde los partidos de la exConcertación apuntador sus dardos contra el frenteamplista.

Sumado a ello, desde el conglomerado oficialista, decidieron no participar de la reunión de coordinación entre los partidos del oficialismo que se realizaría este lunes, en señal de disgusto por la campaña presidencial del parlamentario.

Frente a esto, y si bien Winter comentó que no le pareció correcto la inclusión de los otrora dirigentes del gobierno de Ricardo Lagos, la tensión en la izquierda no ha decaído, reflejándose en los debates entre los candidatos a la primaria.

Los desencuentros en el oficialismo

“Yo creo que es muy, digamos, decepcionante ese tono, pero sinceramente estoy compitiendo por la presidencia de Chile, por un país que el 2026 va a tener un nuevo Gobierno, que requiere un nuevo progresismo, requiere un progresismo más amplio que tenemos hoy y lo que me interesa es discutir qué tipo de Gobierno vamos a ofrecer, qué tipo de alianza”, dijo Carolina Tohá en medio del debate de Radio Pauta y The Clinic.

Sumado a ello, la exministra del Interior aseguró que no va a “caer en la trampa” del Frente Amplio, en su afán por “hablar todo el rato del año 90″. Además, la PPD insistió en que la primaria se trata de quién es el mejor para gobernar el país, y “no de quién hace la caricatura más ridícula del otro respecto al pasado. Esa competencia, si ellos están en eso, yo no, yo no y no voy a entrar en esa competencia”.

“Chile necesita mirarse a sí mismo de una forma distinta de cómo lo intenta hacer aquí cierta parte de la izquierda y también la derecha. Hay una cierta parte de la izquierda que habla de los 30 años, hay una derecha que habla de que Chile es una película de terror, que Chile es un puro marasmo. Yo creo que Chile es un país lleno de fortalezas y nuestro problema es que la política, en lugar de movilizarlas y unirlas, les pone palitos, y de eso quiero hablar, no de esas caricaturas”, agregó Tohá.

Como respuesta, Winter mencionó que su franja electoral no menciona a ningún partido político del conglomerado, sino que apunta contra “las AFP, la relación del Estado con las concesionarias y el CAE”.

“Si el progresismo cancela las discusiones sobre desigualdad, sobre injusticia, si el progresismo cancela las discusiones sobre los niveles de dolor que tiene la familia chilena por el endeudamiento, los estudiantes que estudiaron carreras que no tenían mercado laboral, que terminaron con deuda del CAE, y que más encima sus universidades quebraron dejándolos a mitad de la carrera, si la izquierda decide no hablar de eso y cancelar esa discusión, finalmente el país se va a sacudir de este progresismo y va a buscar respuestas en otros sectores”, lanzó.