Así es el primer trailer de Springsteen: Música de ninguna parte

Springsteen: Música de ninguna parte, así se llamará la película biográfica de El Jefe y que será protagonizada por Jeremy Allen White, quien llega como uno de los mejores actores del momento gracias a su papel en El Oso.

Ahora, la productora de la cinta, 20th Century Studios, liberó el primer tráiler que acerca por primera vez al film que pretende retratar a uno de los artistas más imporantes de la historia.

El largometraje está inspirado en el libro Deliver Me from Nowhere de Warren Zanes y estará ambientado en 1982, en medio de la producción del disco Nebraska del cantante estadounidense.

Allí, se narrará cómo el cantautor se enfrenta a su pasado a través de la música y el álbum acústico que generó una redirección de su carrera, tras dejar de lado las guitarras eléctricas y la batería.

En este sentido, el trailer da un adelanto de lo que será esta película, que promete mostrar el proceso creativo de Springsteen encerrado en una pieza en Nueva Jersey con solo cuatro pistas de sonido.