Detienen a Brad Lander, candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, en medio de un arresto a inmigrantes

El contralor de Nueva York y candidato a la alcaldía de aquella ciudad, Brad Lander, fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en una corte de inmigración de Manhattan.

La situación se dio mientras el demócrata se encontraba acompañando a un inmigrante mientras se encontraba en un proceso judicial. De acuerdo a lo que se desprende de un video esparcido en redes sociales, el político fue acusado de obstruir el trabajo de la policía.

Frente a la detención de un par de agentes que se encontraban vestidos de civiles y otros con uniformes, Lander exigía que estas personas le mostraran una orden judicial para detenerlo, aunque fue ignorado.

“No obstaculizo a nadie, estoy aquí en el pasillo y solicito ver una orden de detención”, insistía el hombre de 55 años mientras era llevado por la policía.

Hi, this is Meg Barnette, Brad’s wife.

While escorting a defendant out of immigration court at 26 Federal Plaza, Brad was taken by masked agents and detained by ICE.

This is still developing, and our team is monitoring the situation closely. pic.twitter.com/jekaDFjsT1

— Brad Lander (@bradlander) June 17, 2025