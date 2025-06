“Trampa mortal”: Organizaciones internacionales acusan a Israel de asesinar a más de 400 palestinos mientras recogen comida y ayuda humanitaria

La situación en Gaza es insostenible, advierten una serie de organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas (ONU), quienes levantan la alerta de una posible hambruna generalizada en el enclave palestino.

En medio del caos, esta semana arribaron a Palestina camiones con ayuda humanitaria, luego de una inspección de Israel y a cargo de la organización israelita y apoyada por Estados Unidos, Fundación Humanitaria de Gaza.

Esta es la primera vez que ayuda humanitaria logra llegar hasta la ciudad que hoy se encuentra en ruinas, luego de dos meses de bloque por parte de Israel, quienes incluso detuvieron a activistas que intentaron llegar hasta Palestina con alimentos.

Según reportó The New York Times, miles de personas corrieron hasta el norte de la ciudad para recoger un poco de comida. Algunas familias reconocieron que no tenían alimentos para sus hijos, quienes no comían hace dos días.

Así, pudo verse a miles de gazatíes corriendo hasta tiendas de campañas que se han transformado en sus casas, mientras otros van a los restos de edificios destruidos, donde han vivido estos últimos años.

Pese a esto, desde los organismos internacionales han pedido al gobierno de Benjamin Netanyahu que permita el ingreso de más alimentos a Gaza, ante la amenaza latente de una hambruna generalizada. Desde Tel Aviv, desconfían de la ONU por tener una postura “anti israelí” y acusan a Hamás de robarse la ayuda humanitaria.

Los asesinados mientras recogen comida en Gaza

Pese a la alegría de los gazatíes por poder obtener ayuda luego de meses, las imágenes de tragedia siguen latente en Palestina y las muertes de cientos de civiles siguen ocurriendo.

En este sentido, desde instituciones humanitarias han advertido que cientos de palestinos han sido asesinados por militares israelíes mientras buscan algo de comida. Desde Israel aseguran que los disparos son de “advertencia” cuando estas personas atraviesan a su territorio.

Esta semana, los enfrentamientos han dejado al menos 50 muertos y más de 200 heridos. No se trata de hechos aislados, ya que vienen ocurriendo desde el inicio del conflicto entre Hamás e Israel. En total, fuerzas israelíes han matado a cerca de 400 personas que intentaban conseguir comida, según organizaciones internacionales.

Desde la ONU, catalogan esta situación como “una trampa mortal” frente al hambre que se ha generalizado en Gaza.