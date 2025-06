“No soy partidaria de que el Partido Comunista gobierne”: Carolina Tohá en picada contra la candidatura de Jeannette Jara

La exministra de Interior y candidata del Partido Socialista (PS) a la presidencia, Carolina Tohá, se refirió ad portas de las primarias oficialistas, a la posibilidad de que el Partido Comunista (PC) gobierne.

En radio Biobío, Tohá fue clara al decir: “No soy partidaria de que el PC gobierne al país y por eso me estoy presentando en esta Primaria, porque creo que lo mejor es la centroizquierda. Lo mejor para el país es que tengamos un progresismo encabezado por los sectores o el proyecto que mi mundo representa”.

Y agregó: “Creo que detrás de eso tiene que haber una amplitud y creo que es legítimo que el Partido Comunista aspire a liderar, pero yo estoy presentando otra opción y defiendo las razones de por qué creo que es una mejor opción”.

La posibilidad de perder frente a Jeannette Jara

Ante la consulta de que si le molesta que el PC defienda regímenes dictatoriales, Tohá fuer clara al decir “sí, me molesta”.

Y fue más allá al declarar que “el modelo comunista no ha tenido éxito en el mundo; ha tenido resultados adversos“, sin embargo sí considera que “es un partido que hace aportes y trabaja con lealtad”.

Frente a la posibilidad de que sea derrotada por Jeannette Jara, Tohá expresó “no tengo planes de perder. Mi cerebro no deja pasar ni un hilito de luz sobre ese escenario”.

Sobre el Frente Amplio y el estallido social

Carolina Tohá fue clara al decir que “en Chile hubo personas que estuvieron dispuestas a quemar el país y hubo sectores políticos que no fueron todo lo enfático que deberían para decir que es inaceptable“. Agregando: “Yo no creo que el Frente Amplio haya quemado el país, pero sí creo que no hubo la suficiente firmeza para decir que esto no es aceptable”.

Meaculpa

Sobre su gestión como ministra de Interior, Tohá comentó, “no creo que la gente piense mal de lo que hice, pero creo que necesita más garantías para estar segura en su vida y tienen razón”.

Eso sí defendió que “en este gobierno todas las tendencias (de inseguridad) que venían en su peor inclinación después del gobierno anterior, se lograron detener y comenzar a revertir y que queda mucho por hacer”.