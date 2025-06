Donald Trump anunció el alto al fuego entre Israel e Irán

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que Israel e Irán acordaron un “alto el fuego total y completo”. El cese de hostilidades comenzaría en las próximas horas y se implementaría de forma gradual durante 24 horas.

“Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un alto el fuego total y completo (en aproximadamente 6 horas), durante 12 horas, momento en el cual se considerará que la guerra ha TERMINADO”, escribió el Presidente en Truth Social.

Trump explicó que el plan contempla que Irán inicie el alto el fuego y que Israel lo siga 12 horas después. Según detalló, a las 24 horas el mundo podrá celebrar oficialmente el fin de la “guerra de los 12 días”. “Durante cada ALTO AL FUEGO, la otra parte se mantendrá PACÍFICA y RESPETUOSA”, señaló. Y cerró el mensaje con una frase optimista: “¡Felicitaciones, mundo! ¡Es tiempo para la paz!”.

CONGRATULATIONS TO EVERYONE! It has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be a Complete and Total CEASEFIRE (in approximately 6 hours from now, when Israel and Iran have wound down and completed their in progress, final missions!), for 12 hours, at…

— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 23, 2025