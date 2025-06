Hay “colaboración permanente” con la UNESCO: La respuesta del Gobierno ante críticas por deterioro de Valparaíso

El abogado penalista, Juan Carlos Manríquez, catalogó de “ecocidio” la situación actual de Valparaíso y efectuó una denuncia formal ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Antecedentes

Según el medio La Estrella de Valparaíso, un 17,6% de los predios del casco histórico se encuentra deteriorado, con 34 sitios eriazos y 18 inmuebles abandonados o en condición inhabitable.

A ello se suman una serie de hechos recientes que han agravado la situación: un incendio que destruyó una vivienda y dejó cuatro fallecidos, varios heridos y una treintena de damnificados; el siniestro que afectó al ex Teatro Pacífico; y el desplome de la fachada de un edificio patrimonial.

¿A qué se debe la denuncia?

Con esto, el penalista busca que el organismo internacional investigue eventuales violaciones a los derechos humanos que el abandono y deterioro del sitio han provocado, en una zona histórica que obtuvo la declaración de Patrimonio de la Humanidad hace más de dos décadas.

“Lo que buscamos es que se tomen medidas efectivas, no solo anuncios rimbombantes de muchos miles de millones de pesos que en definitiva no se conocen cómo se invierten ni para qué y por otro lado que ya a 23 años de la declaración del sitio como Patrimonio de la Humanidad se inicien acciones concretas, puesto que los planes, las líneas de tiempo,las promesas, se ven contrastadas con un diario deterioro producto de la delincuencia, de los incendios, de la falta de control, de la desidia y a su vez de un exceso de evaluaciones de largo plazo que no dan ningún resultado práctico”, señaló.

Con respaldo del Colegio de Abogados de Valparaíso, el jurista solicitó que la Unesco revise el eventual incumplimiento de la Directiva 144.3.3 del Consejo Ejecutivo, que permite abrir investigaciones sobre vulneraciones a derechos humanos, incluso fuera de contextos bélicos.

Según Manríquez, “cuando se destruyen elementos esenciales de un ecosistema, en este caso un ecosistema humano, que obliga al desplazamiento forzado de personas, se puede configurar una vulneración del derecho internacional”.

Propuestas de la denuncia

En su denuncia, Manríquez propone modificar la Ley de Monumentos Nacionales para ampliar los bienes protegidos y establecer causales de destitución para autoridades (ministros de Cultura, gobernadores, delegados, alcaldes,etc) que, por negligencia o desidia, no prevengan el deterioro del sitio.

También plantea eximir del pago de contribuciones a quienes restauren inmuebles patrimoniales y crear un consejo ciudadano ad honorem, con control financiero externo, que administre el Sitio Patrimonio de la Humanidad.

Además, sugiere evitar el traspaso directo de fondos internacionales al Gobierno Regional y al municipio.

El abogado advierte que lo que se busca no es solo evitar una posible pérdida del estatus patrimonial por parte de la Unesco, sino promover un acompañamiento en terreno con metas claras de corto, mediano y largo plazo.

Soluciones de las autoridades

Frente a esto, desde el municipio de Valparaíso, la alcaldesa Camila Nieto, dio a conocer que están empeñados en “diseñar y ejecutar soluciones prontas para la zona”. Asimismo, hicieron un llamado a que las personas se sumen a colaborar y construir la implementación de estas soluciones.

“Salvar el sitio del Patrimonio es una tarea que tenemos como país”, concluyó.

Desde la Subsecretaría de Patrimonio Cultural señalaron a Emol que se están implementando varias acciones para mitigar la crisis.

Entre ellas, destacaron la creación de la Corporación SPM Valparaíso, la presentación de un proyecto de ley , actualmente en el Senado, que sanciona la destrucción del patrimonio y establece incentivos tributarios y subsidios, además del aumento del presupuesto para Sitios de Patrimonio Mundial y la postulación a fondos internacionales.

“Esta agenda, que considera más acciones, ha sido desarrollada en colaboración permanente con la Unesco, y de la que daremos cuenta en la 47ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial”, indicaron desde la subsecretaría, evento que se desarrollará entre el 6 y el 16 de julio en París.

El 1 de julio, Manríquez se reunirá con la Corporación Municipal de Protección del Sitio Patrimonio de la Humanidad de Valparaíso para explorar vías de apoyo legal y avanzar en medidas concretas de resguardo.