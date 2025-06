Director de Fonasa pide “desdramatizar” el fallido proceso de licitación

El director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Camilo Cid, se refirió al primer intento fallido de licitar la nueva Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC). Esta etapa fue declarada desierta por falta de oferentes. Pese a ello, Cid aseguró que el proceso sigue vigente y llamó a mantener la calma.

“Quiero recalcar de nuevo que ellos también miran el proceso completo (las aseguradoras). Desdramatizar un poco esto porque en realidad en muchas licitaciones, en cosas complejas como esta, las primeras ocasiones son declaradas desiertas”, expresó en T13 Radio.

Tres etapas para lograr el objetivo

El titular de Fonasa recordó que la ley contempla hasta tres etapas de licitación. Si ninguna de ellas logra adjudicar el servicio, el organismo podrá optar por una contratación directa.

“La misión que tenemos nosotros por ley es implementar la modalidad”, aseguró. Además, reconoció que “probablemente sí, faltó tiempo, o a lo mejor hubo dudas que no terminaron de aclararse”, pero confía en que el nuevo llamado será más atractivo.

Factores que influyeron en el desinterés

Expertos apuntan al riesgo de selección adversa como una de las causas del bajo interés. Este riesgo se da cuando las personas con mayor gasto en salud tienden a usar más el seguro, lo que lo vuelve menos rentable para las aseguradoras.

Cid admitió que es necesario ajustar las condiciones: “Tenemos ahora tres meses para revisar los parámetros, conversar con los actores y volver a plantear unas bases que sean atractivas”.

Redes clínicas y dudas sobre los aranceles

En cuanto a la red de prestadores, el director informó que había 490 prestadores y 35 clínicas incluidas en el proceso. La cobertura regional era sólida, pero faltaban algunas redes en la Región Metropolitana.

Respecto a los precios de las prestaciones, indicó que se calcularon con promedios de la industria privada. Sin embargo, “hay cierta distribución de los precios o franjas de prestaciones que no quedan bien representadas”, reconoció.

Estimaciones de usuarios y aclaraciones necesarias

Cid también abordó el número estimado de personas que usarían esta modalidad. Fonasa proyectó cerca de 2,5 millones de beneficiarios, mientras que las aseguradoras calcularon el doble.

Además, aclaró que algunas coberturas ya existen con copago cero, como el GES. Esto implica que no todo debe estar cubierto por la MCC: “A lo mejor algunos de estos temas no quedaron suficientemente claros, y la gente está pensando que tiene que cubrir todo y financiar todo, y esto no es así”, explicó.

Conclusión: aún no es un fracaso

Para Cid, lo ocurrido no representa un fracaso: “Lo que yo considero es que estamos en un proceso que no ha terminado, en ese sentido no lo consideramos un fracaso (…) tenemos las herramientas, los mecanismos para reponer la licitación y seguir el proceso como estaba estipulado”, concluyó.