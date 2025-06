Bárbara Figueroa expresa su molestia por debate sobre situación en Cuba: asegura que la discusión es “sesgada” y lo impone la “ultraderecha”

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, evidenció su molestia luego de ser consultada por las diferencias entre el presidente del conglomerado de izquierda, Lautaro Carmona, y la candidata del PC, Jeannette Jara sobre la situación en Cuba.

En concreto, en Desde la Redacción de La Tercera, la dirigente comunista mencionó desdramatizó la contrariedad de posturas entre Jara y Carmona y acusó que “más que decir que aquí lo que hay son diferencias entre la candidata y el presidente del partido, lo que tenemos es un debate que ha sido sesgado”.

Sumado a ello, negó una contradicción entre el timonel del PC y la exministra del Trabajo, y aseguró que el debate sobre la situación humanitaria en la isla la ha instalado la “ultraderecha”.

De igual manera, relativizó la información sobre violaciones a los derechos humanos en el régimen castrista e insistió en el bloqueo de Estados Unidos contra dicho país.

Así las cosas, acusó que “el contorno de este debate no lo estamos haciendo porque a mucha gente le interese que Cuba sea soberana, les interesa porque hay un contorno del debate que lo ha impuesto la ultraderecha”.

“No se le pregunta persistentemente a los candidatos de derecha sobre materias de derechos humanos, es a nosotros, a quienes persistentemente, no hoy, siempre, se nos pregunta una y otra vez sobre esta materia”, insistió, pero no quiso contestar sobre si hay o no presos políticos en Cuba.

