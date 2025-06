“Menos mal no va a ser candidata ni presidenta”: Jadue se burla de Tohá por su postura internacional

A solo días de las elecciones primarias del oficialismo y en medio de su arresto domiciliario parcial, el exalcalde de Recoleta y militante del Partido Comunista, Daniel Jadue, hizo un comentario burlesco dirigido a la candidata del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Tohá.

La crítica surgió luego de que Tohá expresara su oposición al eventual ingreso de Chile al bloque BRICS, integrado por países como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Fue durante una entrevista con CNN Chile, que la militante del PPD señaló: “Rusia está embarcado en una guerra de invasión a Ucrania y no me gustaría ver a Chile en esa alianza. Y creo que mucha gente… he escuchado a algunos analistas que dicen que esto es un prejuicio que Chile tiene. No es ningún prejuicio, es un juicio”.

Ante estas declaraciones, Jadue reaccionó durante la más reciente emisión de su programa de streaming “Sin Maquillaje” en YouTube, donde ironizó sobre una eventual candidatura presidencial de Tohá: “Menos mal no va a ser candidata a presidenta ni presidenta”, dijo entre risas.