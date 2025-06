Presidente Boric confirma que Paula Carrasco y su hija “están bien” y asegura que se encuentra “doblemente enamorado”

El Presidente Gabriel Boric, se refirió durante esta mañana al nacimiento de su hija junto a Paula Carrasco, Violeta y entregó detalles sobre el estado de ambas, aclarando que “ella está bien”.

De igual manera, el Mandatario detalló que “estaba ahí” al momento en que Violeta nació, “y me imagino que los padres que han tenido el honor, la suerte de poder ver cómo nacen sus hijos, sus hijas, es de verdad un momento de una alegría inconmensurable”.

“Es abrumador ver, sentir la vida y presenciar lo que hace la mujer, el cuerpo de la mujer es realmente tremendo. Yo insisto, mi admiración a Paula. Y a través de ella, todas las mujeres de Chile y el mundo, porque los hombres no somos nada al lado de ellas”, detalló.

De igual manera, expresó que “yo logré dormir tres horas veinte minutos y la Paula seguramente una hora. Pero, ella está bien, está contenta. Y ahora, bueno, yo venía a agradecerles también la preocupación”.

Pese a ello, prefirió no entregar mayores detalles sobre la pequeña, como la hora en que nació, cuánto midió o cuánto pesó y confirmó que irá a votar este domingo en las primarias oficialistas.

La emoción de Boric

Así también, declaró estar “doblemente enamorado”, aclarando que “yo siempre he dicho que uno no puede ser dos personas a la vez. Uno no es Presidente un rato y padre otro. Yo ahora cuando hable siempre voy a hablar como padre y también como Presidente. Y tengo un sentido de responsabilidad tremendo por el presente, por el futuro de Chile, por el país que le vamos a legar, como decía la cuenta pública, las violetas del futuro. Y voy a estar todo lo presente que pueda dentro de mis responsabilidades”.

Por otro lado, se refirió al posnatal que llevará adelante, luego del nacimiento de su hija, profundizando en que “no voy a en ningún momento dejar de cumplir con mis responsabilidades. Que también es un privilegio ser Presidente de este país. Y si bien tiene momentos duros, yo estoy muy orgulloso y muy firme en todo lo que tenemos que hacer. Voy a estar conectado, conversando con nuestra gente y con nuestros ministros. Todo lo que sea necesario”.

“Ahora se vienen toneladas de amor. Alegría”, dijo Boric, mencionando que “con la Paula estamos muy convencidos de la corresponsabilidad. Y por supuesto hay cosas que ella puede hacer y yo no. Como darle el calostro, la leche. Y eso, por supuesto, yo estaré ahí para apoyar en todo lo que sea. Pero tenemos que avanzar en mucha mayor corresponsabilidad”.