Las protestas en Venecia obligan a Jeff Bezos a cambiar el lugar de su millonario matrimonio

El lujoso matrimonio de Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, con la expresentadora de televisión Lauren Sánchez, comenzó este jueves en Venecia, en medio de estrictas medidas de seguridad, rumores de invitados famosos y un clima creciente de tensión ciudadana.

Aunque el lugar exacto del evento no ha sido confirmado oficialmente, se esperaba que la celebración principal culminara en la Scuola Grande della Misericordia, uno de los edificios históricos más emblemáticos de la ciudad. Sin embargo, las protestas forzaron un cambio de planes.

“Estamos muy orgullosos de esto. ¡No somos nadie, no tenemos dinero, nada!”, declaró a la BBC Tommaso Cacciari, del grupo No Space for Bezos. “Solo somos ciudadanos que empezamos a organizarnos y logramos expulsar de la ciudad a una de las personas más poderosas del mundo”.

El nuevo emplazamiento del evento principal será el Arsenal de Venecia, una antigua base naval más alejada del centro histórico, según confirmó un funcionario municipal. La decisión se tomó tras varios días de manifestaciones, que incluyeron pancartas colgadas en los puentes, intervenciones en la Plaza San Marcos y la instalación de una imagen gigante de Bezos con el lema: “Si puedes alquilar Venecia para tu boda, puedes pagar más impuestos”.

Las protestas, impulsadas por grupos ambientalistas, antiélite y defensores de los derechos urbanos, han apuntado no solo contra Bezos, sino contra lo que su matrimonio representa: la conversión de Venecia en un escenario de lujo desmedido y exclusión. “Esto no es solo la celebración de la boda de dos personas, es una muestra de un estilo de vida simplemente insostenible”, afirmó Simona Abbate, activista de Greenpeace. “Los más ricos viven entre excesos, mientras que otros sufren las consecuencias de una emergencia climática que no han creado”.

Por su parte, autoridades locales defendieron el evento, subrayando su impacto económico positivo. “Estos manifestantes se comportan como si fueran los dueños de Venecia, pero no lo son”, afirmó Simone Venturini, concejal de desarrollo económico. “Este evento cuenta con la participación de tan solo 200 invitados cuidadosamente seleccionados y aportará importantes beneficios económicos a la ciudad”.

A pesar de los intentos por interrumpir la fiesta con caimanes inflables y protestas acuáticas, algunas de estas acciones fueron finalmente canceladas. No obstante, “No Space for Bezos” convocó una nueva movilización para este sábado, como última muestra de rechazo.

Para muchos venecianos, esta boda no es solo un evento privado, sino un símbolo del creciente deterioro del tejido urbano. “Bezos viene a Venecia solo por la fiesta, ese es el problema”, expresó Cacciari. “Está enviando el mensaje de que toda la ciudad es un escenario para una fiesta de multimillonarios”.

Así, mientras la ciudad se llena de yates, aviones privados y paparazzis, también resuena con consignas que recuerdan que Venecia no está en venta.