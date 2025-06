Nueva ola de conservadurismo femenino en Estados Unidos: Un movimiento que ha crecido con la llegada de Trump

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca no solo ha traído cambios en el ámbito político y económico, sino que también un cambio en la ideología de las mujeres jóvenes.

Así lo demostró el reciente encuentro para la Cumbre de Liderazgo de Mujeres Jóvenes, organizada por el grupo político conservador Turning Point USA, que pasó de 500 asistentes en su primera edición a 3.000 este año.

Un nuevo movimiento

Lo anterior refleja el crecimiento de una nueva ola de conservadurismo entre mujeres jóvenes en Estados Unidos, el descontento con el feminismo contemporáneo y una revalorización de los roles tradicionales de género.

Un reportaje de The New York Times documentó el fenómeno, destacando que “la mayoría de las asistentes acudieron a la Cumbre de Liderazgo de Mujeres Jóvenes no tanto en busca de consejos sobre cómo liderar, sino de cómo vivir”.

Influencers como Alex Clark, figura clave de Turning Point y conductora de uno de los podcast de salud más populares del país, han sido fundamentales para difundir este mensaje, que mezcla bienestar, religión, estética tradicional y una fuerte identidad política conservadora.

“Menos agotamiento, más bebés, menos feminismo, más feminidad”, indicó Clark a su comunidad de redes sociales.

Este movimiento, bautizado como MAHA (por Make America Healthy Again), promueve un estilo de vida basado en el rechazo a los anticonceptivos, las citas casuales, el alcohol, los alimentos ultraprocesados y, en algunos casos, incluso las vacunas.

Muchas de las asistentes provienen de hogares conservadores, pero también hay quienes se han sumado a este movimiento sin tener esos valores.

“Otras representaban un nuevo grupo político: moldeadas políticamente por el ascenso de Trump y conmocionadas emocionalmente por la pandemia, comenzaron a escuchar a influencers del bienestar como la Sra. Clark, cuyas voces se convirtieron en una puerta de entrada al movimiento político conservador”, señalaron desde The New York Times.

La conferencia

Durante la conferencia, Charlie Kirk, fundador de Turning Point, y su esposa Erika Kirk, abrieron un espacio para preguntas abiertas. Además, el fundador de Turning Point señaló: “Deberíamos volver a celebrar el título de Señora”.

En la instancia, una joven de 26 años de Carolina del Sur, dijo: “Las mujeres como yo se están dando cuenta de que ascender en la escala corporativa no te llena. Se dan cuenta de: ‘¡Dios mío! He estado tomando anticonceptivos, ahora quiero formar una familia, pero lo he pospuesto’”.

Asimismo, distintas jóvenes mencionaron que es un alivio escuchar un mensaje que habían aceptado en privado pero con miedo de compartir: “El feminismo y la ambición profesional era lo que las hacía infelices”, detalló el medio.