Jeannette Jara y José Antonio Kast pasarían a segunda vuelta según Cadem

Según la última encuesta Plaza Pública Cadem, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei cayó 9 puntos lo que la deja en tercer lugar de las preferencias presidenciales para el próximo mes de noviembre con un 10% a pesar de que llevaba varios meses consecutivos liderando la encuesta.

Por su parte, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast subió al primer lugar con un 24% de las preferencias y en segundo lugar, se ubica la recién electa candidata del pacto Unidad Por Chile, la PC Jeannette Jara, con un 16%

De acuerdo a estos resultados, en una eventual segunda vuelta, los que pasarían serían Kast y Jara.

Franco Parisi, del PDG, logró el mismo porcentaje que Matthei, un 10%.

La candidata de Chile Vamos perdería con Kast en el balotaje y se impondría ante el resto de los aspirantes: a Jara por 19pts (50% vs 31%), a Kaiser por 29pts (48% vs 19%) y a Parisi por sólo 2pts (39% vs 37%).