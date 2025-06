“Son unos resultados tristes, decepcionantes, no es lo que esperábamos”: Carolina Tohá reconoce triunfo de Jeannette Jara

Tras conocerse los resultados de las primarias oficialistas realizadas este domingo 29 de junio, la exministra del Interior y excandidata del Partido por la Democracia, Carolina Tohá reconoció el triunfo de Jeannette Jara y expresó abiertamente la decepción de su sector.

“Para nosotros son unos resultados tristes, decepcionantes, no es lo que esperábamos. He llamado hace pocos minutos a Jeannette Jara, la he felicitado por su resultado. Es un resultado muy contundente“, comenzó diciendo Tohá.

En ese sentido, pese a la derrota, enfatizó en que el compromiso con la unidad del oficialismo se mantiene firme. “Aquí es el momento de reafirmar lo que muchas veces dijimos: que estamos comprometidos con el pacto, que evidentemente vamos a cumplir, no solo en la forma, sino en el fondo”.

“Ella se transforma en la candidata de la centroizquierda y trabajaremos lealmente para que esta candidatura le ofrezca al país el mejor proyecto posible para competir con la derecha”, agregó.

En esa línea, adelantó que los demás candidatos de la alianza acudirán al comando de Jara para entregarle personalmente su respaldo. “Después vamos a ir todos los candidatos a saludar a Jeannette a su comando”, aseguró.

Finalmente, Tohá recalcó que, aunque su sector apostaba por un triunfo, el resultado de la ciudadanía debe ser asumido con responsabilidad.

“Nosotros queríamos ganar esta primaria, defendimos nuestra opción, pero aquí son los ciudadanos los que eligieron, y nosotros respetamos el veredicto ciudadano. Nosotros seguimos queriendo haber ganado, así que aceptamos esa derrota y lo que corresponde es trabajar unidos”, concluyó.