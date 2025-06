Jeannette Jara deja abierta la posibilidad de suspender su militancia al PC tras triunfar en las primarias

La mañana de este lunes, durante un punto de prensa y luego de imponerse en las primarias presidenciales del oficialismo, Jeannette Jara se refirió a la posibilidad de renunciar al Partido Comunista.

A inicio la candidata del PC destacó el apoyo de los compañaeros de coalición “Me alegra que ayer hayan llegado al comando Gonzalo Winter y Carolina Tohá con sus equipos, y también agradezco el apoyo de Mullet, que no pudo llegar. También me llamo la expresidenta Bachelet y el Presidente Boric. Ahora no solo hay que dar señales de unidad, sino que trabajar todos juntos”.

Una posible renuncia a su militancia

Aunque el Servicio Electoral (Servel) descartó que pueda renunciar a su partido en este punto del proceso, la propia exministra del Trabajo abordó la opción de suspender su militancia

En primera instancia, enfatizó en que “si se congela o no mi militancia es un tema que hoy día no se está conversando. No hay ninguna conversación de ese tipo, uno no se puede ir, lo que dijo la presidenta del Servel, yo lo había reiterado muchas veces“.

“Hoy día no soy la candidata del Partido Comunista, soy la candidata de la coalición de centro izquierda del país”, agregó.

Sin embargo, ante la insistencia de la pregunta dijo: “Si alguien considera que es mejor que suspenda, es una conversación que no se ha dado. Seguramente en los próximos días se va a dar, porque es bien reiterada la pregunta”.