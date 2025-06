José Antonio Kast tras el triunfo de Jeannette Jara en las primarias 2025: “Nuestro adversario no está al lado”

José Antonio Kast se refirió por primera vez al triunfo de Jeannette Jara en las primarias. En un punto de prensa, acompañado por la diputada Francesca Muñoz (PSC), el abanderado republicano señaló: “Ayer se consolidó la candidatura de la izquierda radical y eso marca un antes y un después. Chile requiere desarrollo, seguridad, esperanza, todo lo contrario a lo que vimos ayer. Ayer hemos visto continuidad del Gobierno”.

Francesca Muñoz declinó su propia candidatura para apoyar a Kast. “Frente a ese escenario, Francesca ha dado un paso importante (…) decidieron unirse en una causa común con nosotros”, agregó.

Críticas al gobierno y a la izquierda

El presidenciable insistió en marcar diferencias con el oficialismo: “La izquierda radical ha traído dolor, ha traído pobreza, ha traído violencia a nuestro país”, afirmó. También criticó a Jara, recordando que fue parte del “gobierno fracasado”.

“Nosotros no necesitamos cambiar de opinión, de disfrazarnos para tratar de conquistar a una ciudadanía que está cansada”, dijo.

Evita hablar de rivalidades internas

Consultado sobre la posibilidad de un eventual balotaje entre él y Evelyn Matthei, Kast evitó entrar en polémicas: “No nos miramos en las encuestas, nosotros miramos el futuro de Chile, el desafío que tiene Chile hoy día. Cada uno tiene que tomar sus decisiones”. También esquivó responder si espera que Johannes Kaiser baje su candidatura.

Kast fue enfático: “Tenemos un norte claro, nuestro adversario está al frente, nuestro adversario no está al lado, nuestro desafío es recuperar Chile, reconstruir nuestra patria, no enfrentarnos entre nosotros (…) no me equivoco hoy, no me equivoqué ayer y no me voy a equivocar mañana en dónde está el adversario de Chile”.

Llamado al respeto entre candidaturas

Respecto a declaraciones de Evelyn Matthei, quien dijo que Kaiser “es más respetuoso” con las mujeres que él, Kast optó por no responder directamente: “Nosotros miramos quiénes son nuestros adversarios. Cualquier persona que esté al frente del actual gobierno va a contar con nuestro respeto. Y esperamos que todos ejerzan una campaña de respeto al resto de las candidaturas”, finalizó.