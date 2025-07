Jeannette Jara hace mea culpa por utilizar polera del perro “Matapacos”: “Una tontera de mi parte”

Este lunes, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), habló sobre una fotografía suya que se viralizó en redes sociales. En la imagen aparece usando una polera del “perro matapacos”, un símbolo asociado a las protestas sociales en Chile.

La situación fue abordada durante el matinal Mucho Gusto de Mega. En la entrevista, Jara fue consultada sobre su propuesta de gobierno y los resultados de las primarias del 29 de junio.

Hacia el final del programa, la conductora Karen Doggenweiler le preguntó si se arrepentía de haber usado la prenda. Jara respondió de forma directa: “Completamente, porque fue una tontera de mi parte y nunca debí haberlo hecho”.

Un símbolo que genera conflicto

Jara explicó que no niega sus creencias, pero reconoció el problema de usar símbolos ligados a la violencia. “Y, ¿sabe por qué? No porque reniegue de lo que uno crea o no, primero porque yo sé que es un símbolo no más, no lo tomo como algo literal. Nunca pensaría en desearle la muerte a alguien, ni en menos en otro tipo de violencia, entre otras cosas, porque yo la he vivido muy cerca y sé los dolores que ocasiona, entonces me arrepiento por eso”, agregó.

Un regalo que “le hizo ruido”

La candidata también contó cómo llegó a tener esa polera. Según explicó, fue un regalo de cumpleaños de una amiga. Sin embargo, el nombre del personaje le generó incomodidad desde el comienzo.

“No debí haberlo hecho, porque hay algo que uno tiene que aprender, que cuando algo le hace ruido a uno es por algo. Más allá de la política, cualquier cosa, aunque sea simbólicamente, que agregue matar a alguien es algo que me causa mucho malestar, y precisamente porque yo viví una muerte en muchas personas cercanas y sé lo doloroso que es para la familia, así que claro que sí”, concluyó Jara.