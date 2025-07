Jeannette Jara lidera la carrera presidencial y desplaza a José Antonio Kast al segundo lugar de acuerdo a Panel Ciudadano

Tras las primarias del pasado domingo 29 de junio, este martes se dio a conocer la primera encuesta presidencial elaborada por Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, la cual ubicó a la candidata del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, en el primer lugar de las preferencias de cara a la primera vuelta.

Según la medición, la exministra del Trabajo obtuvo un 26% de respaldo, lo que refleja un alza de 13 puntos respecto al estudio anterior, impulsada principalmente por los traspasos de apoyos desde las candidaturas de Carolina Tohá y Gonzalo Winter. Le siguen José Antonio Kast que alcanza un 23% y Evelyn Matthei, que marca un 19%.

Más atrás se ubican Johannes Kaiser con un 9%, dos puntos menos que en la encuesta anterior, Franco Parisi con un 7% (+2), mientras Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls registran un 2% cada uno. Francesca Muñoz cierra la lista con un 0%.

Por otra parte, el 7% de los encuestados no sabe o no responde, y un 5% señala que votaría nulo o no iría a votar.

¿Se mantendría el escenario para la segunda vuelta?

A pesar de liderar en primera vuelta, la encuesta reveló que Jeannette Jara no lograría imponerse en ningún escenario de segunda vuelta. Por ejemplo, si el panorama político es entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, el republicano se quedaría con un 46% de los votos, frente al 34% de la candidata comunista. Mientras que un 20% de los encuestados optaría por votar nulo, no votar o no sabe qué haría.

Por otra parte, si la segunda vuelta es entre Jara y Evelyn Matthei, la exalcaldesa de Providencia también vencería con un 44% frente al 32% de Jara, mientras que el 24% votaría nulo, no sabe o no iría a votar.

Por último, si el enfrentamiento fuera entre Matthei y Kast, el republicano nuevamente se impondría con un 35%, frente al 32% de la candidata de Chile Vamos. Sin embargo, en este escenario el porcentaje de indecisos o voto nulo alcanza un significativo 33%.