La disyuntiva de la DC tras el triunfo de Jeannette Jara en las primarias

Los resultados de las primarias oficialistas han puesto en un escenario de divisiones a la Democracia Cristiana (DC). Esto luego de que la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara intentara convocar al partido a su candidatura,“me parece muy importante que ojalá la DC, con sus consideraciones pueda sumarse a este pacto electoral. Espero poder reunirme con ellos y saber que es lo que nos puede diferenciar“, dijo en un punto de prensa la exministra del Trabajo.

Sin embargo, desde la dirección de la colectividad han reiterado su negativa a apoyarla. Así lo manifestó el presidente de la DC, Alberto Undurraga, quien tal como había señalado previo a las primarias no estaban dispuestos a respaldar ni al Frente Amplio ni al PC, “eso no ha cambiado”, agregando que están en la búsqueda de un nombre que represente al “centro progresista”.

Ante la posibilidad de que Jara renuncie al Partido Comunista para ampliar sus apoyos, Undurraga señaló: “No creo que lo haga, ella es una mujer honesta. No tiene para qué disfrazarse”.

Asimismo, el consejero nacional del partido Nicolás Preuss, señaló a The Clinic:“Me parece que hoy Harold Mayne-Nicholls es la mejor opción que tiene no solo la DC, sino todos los que quedamos huérfanos de la elección del domingo”.

Opiniones divididas

En entrevista con El Mostrador, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, si bien no aseguró un apoyo a la candidata del PC, descartó la posibilidad de apoyar a uno de los candidatos de la derecha.

“Conozco a Jeannette Jara, también para decirlo con todas sus letras, y cuáles son las diferencias profundas que yo tengo con Jeannette Jara, que yo milito en la DC y ella en el Partido Comunista, pero en las cosas de principio, cuáles son las grades diferencias que tengo con ella, la verdad es que no las tengo. Yo creo en los liderazgos, no voy por la vida etiquetando a las personas si son de derecha o izquierda, si es roja o blanco, no es esa mi forma de enfrentar las relaciones políticas y humanas”, señaló Aedo.

De igual manera, la alcaldesa de La Pintana y militante de la DC, Claudia Pizarro, expresó su respaldo a la candidatura de Jeannette Jara. En conversación con radio Infinita, Pizarro aseguró que la DC ya tuvo su oportunidad presidencial con Alberto Undurraga, pero que esta fue desaprovechada.

“Yo estoy por sumarse a quien ganó las primarias. Efectivamente fue una participación de la Democracia Cristiana de forma nominal. Pero necesitamos hoy día avanzar en unidad y la DC no está para tomar palco y espero que podamos ganar esta decisión de apoyar a Jeannette Jara”, señaló.

En este misma línea, el senador Francisco Huenchumilla señaló que “la DC necesita una coalición de partidos que nos permita ser competitivos y tener lista parlamentaria, entonces, lo que nos queda es Jeannette Jara”. Misma posición que tomó Yasna Provoste, quien reposteo la publicación de Huenchumilla en X.

¿Qué viene ahora?

La colectividad definirá su posición presidencial el próximo 26 de julio en una junta nacional. En los días previos, sostendrán reuniones con eventuales cartas que puedan representar al centro político.

“Si el centro progresista no tiene candidato presidencial, esto se va a dividir: una parte se irá a la izquierda y otra a la derecha. Eso no es bueno para Chile”, advirtió el presidente de la colectividad.