Lautaro Carmona asegura que el futuro de Jeannette Jara en el PC lo decidirá “la dirección del partido” junto a la candidata

En medio del anuncio del Partido Comunista (PC) sobre la suspensión de la militancia de Jeannette Jara, el presidente del PC, Lautaro Carmona, aclaró la situación y se refirió a la candidata del oficialismo.

En primera instancia, durante una entrevista con Desde la Redacción en La Tercera, el líder de la colectividad, valoró los resultados de las primarias oficialistas, donde la exministra del Trabajo resultó ganadora y mencionó: “Por una parte, tenemos la sana satisfacción de lo que se ha logrado con creces, pero también la plena conciencia de que esto lleva a una dimensión y exigencia en la tarea política que es mucho más grande de lo esperado“.

Suspensión de militancia

Por otra parte, enfatizó en que respecto a la decisión de la militancia ” en primer lugar, la dirección del partido debe considerar mucho la opinión de Jeannette y hacer un intercambio para llegar a una conclusión, cualquiera esta sea, y recién ahí comunicarla”.

Cabe recordar que durante la noche del miércoles, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, confirmó la suspensión de la militancia de Jara.

Consultado por esa declaración y por lo expresado también este jueves por el asesor de Jara, Marcos Barraza, Carmona respondió: “No quiero ser parte de eso porque no ayuda, no contribuye, no cambia nada y relativiza cosas que si hemos de decidir al respecto son de importancia para la misión histórica. Esto es primera vez que pasa”.

“Será la dirección del partido, en conjunto con Jeannette Jara, quienes demos a conocer cuál es la conclusión a la que llegamos”, subrayó, y advirtió que cualquier información adicional sería “especular y abrirle muchos ángulos que no son contribuyentes a la seriedad que sí tiene el tema”.

Finalmente, Carmona anunció que la reunión clave para resolver este asunto tendrá lugar antes del domingo, porque hasta el momento “no ha habido reunión del colectivo que tiene competencia para esto”, concluyó.