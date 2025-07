Marcel considera “difícil” alcanzar sueldo vital de $750 mil solo subiendo el salario mínimo

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió este miércoles a las propuestas de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, especialmente en lo que respecta al sueldo vital de $750 mil, una de las principales banderas de su campaña.

En conversación con Radio Infinita, Marcel señaló que es necesario distinguir entre los conceptos de ingreso vital e ingreso de suficiencia. “Cuando se hace esa discusión, lo que hay que preguntar es exactamente si a lo que se está respondiendo es al concepto de ingreso vital o de ingreso de suficiencia”, afirmó.

En esa línea, el jefe de las finanzas públicas sostuvo que lograr un salario suficiente “se puede llegar por varios caminos, no solamente por la vía de aumentar el ingreso mínimo, sino qué es lo que ocurre con el conjunto de ingresos que obtiene el hogar”.

Y advirtió que, si se pretende alcanzar los $750 mil únicamente a través del salario mínimo (actualmente en $539 mil), “sería mucho más difícil, cuando hay que combinar estos otros componentes del ingreso familiar”.

Impacto laboral de las políticas de Jara

La propuesta del sueldo vital ha sido ampliamente debatida por economistas, quienes han cuestionado la factibilidad técnica de elevar el ingreso mínimo hasta esa cifra. Algunos expertos han apuntado que las reformas laborales impulsadas por Jara durante su paso por el Ministerio del Trabajo habrían afectado la creación de empleo, aumentando además los costos laborales para las empresas.

Demanda interna y crecimiento económico

Otro de los puntos abordados por Marcel fue la propuesta de Jara de impulsar el desarrollo a través de la demanda interna. Frente a esto, el ministro recordó que los periodos de mayor expansión económica en el país han estado vinculados a un fuerte dinamismo exportador. “Yo creo que en eso lo que tenemos que ver es que históricamente en Chile los momentos en que la economía más creció fue cuando las exportaciones crecieron más que la economía”, afirmó.

Asimismo, cuestionó qué papel jugaría la inserción internacional en este enfoque: “No sé si queremos seguir siendo un país que pone sus fichas en el vínculo económico en el mundo, en la exportación, en el desarrollo de nuestras industrias exportadoras”, y agregó que: “En estos momentos tenemos áreas nuevas ligadas a la exportación que se están desarrollando como es el litio, como el hidrógeno verde. Entonces, yo me imagino que esas propuestas no implican desechar avanzar en esas materias”.