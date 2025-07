Kaiser asegura que “sin duda” apoyaría un nuevo golpe de Estado aunque este traiga asesinatos

“Sin duda, absolutamente”, esa fue la respuesta del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser ante la posibilidad de apoyar un nuevo golpe de Estado, en conversación con Tomás Mosciatti en Mega.

Y es que el abanderado de extrema derecha ha justificado en reiteradas ocasiones la acción golpista liderada por Augusto Pinochet en 1973 y posterior dictadura, algo que reafirmo esta vez.

Siguiendo esta línea, el diputado expresó que respalda la interrupción de la democracia “con todas las consecuencias, lamentablemente”, haciendo referencia a los miles de asesinados y violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar.

“Eso es algo que tenemos que hacernos cargo, no se puede decretar la vía armada como justificación para alcanzar el poder, no se puede organizar a 10 mil guerrilleros armados, no puede desatar una lucha de clases, y cuando recibe una respuesta, esperar que esta sea pacífica”, justificó.

Así también, mencionó que durante el gobierno de la Unidad Popular, “pudo haber alcanzado los ribetes de una guerra civil de la mano de la gente armada que había” y que eso “evidentemente iba a haber muertos y violaciones a los derechos humanos, porque sabe que la gente armada se enfrenta, normalmente se violan los derechos humanos”.

“La clase política no se puede hacer la loca respecto de la forma y el tipo de entrenamiento que recibieron nuestros uniformados antes del 73, porque era un gobierno civil. La clase política hace como si no hubiese tenido nada que ver y que esto nació de la nada”, agregó.

Pese a ello, Kaiser cuestionó las facultades democráticas del Partido Comunista chileno y adelantó que, en caso de alcanzar la presidencia, prohibiría la existencia de la tienda de izquierda.