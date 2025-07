FBI descarta “lista de clientes” de Epstein y ratifica suicidio como causa de muerte

El FBI y el Departamento de Justicia de EE.UU. revisaron el caso de Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores. El nuevo informe oficial descarta la existencia de una lista de clientes con personas influyentes. También afirma que Epstein se suicidó en una cárcel de Nueva York y no fue asesinado.

Los investigadores analizaron grabaciones de seguridad de la prisión. Estas muestran que nadie ingresó a la celda antes de la muerte del acusado. Así, el informe descarta las teorías conspirativas sobre un posible asesinato.

Epstein tenía 66 años. Enfrentaba cargos por tráfico sexual de menores junto a su socia Ghislaine Maxwell, ya condenada. Las víctimas denunciaron abusos cometidos en una isla privada de las Islas Vírgenes. Desde 2019, algunos sectores exigían publicar los registros de vuelo y nombres de cómplices. El informe aclara que no hay pruebas que confirmen esas sospechas.

El documento afirma: “Perpetuar teorías infundadas sobre Epstein no sirve para ninguno de esos fines.” La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió en rueda de prensa: “Esta Administración quiere que cualquiera que haya cometido un delito rinda cuentas.” También señaló que algunas pruebas no se publicaron porque incluían material altamente gráfico e ilegal, como pornografía infantil.

El empresario Elon Musk criticó el informe desde su red social X. Publicó una imagen con un contador que marcaba cero arrestos por el caso Epstein. Agregó: “¿Qué hora es? Ah, mira, otra vez la hora en que nadie cae preso.”

What’s the time? Oh look, it’s no-one-has-been-arrested-o’clock again … pic.twitter.com/CO9xJz68Tf

— Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2025