Impostor intenta suplantar identidad de Marco Rubio con IA y contacta a altas autoridades vía Signal

Según reveló The Washington Post, un impostor contactó a al menos cinco altos funcionarios, incluidos tres ministros de Relaciones Exteriores, un gobernador estadounidense y un miembro del Congreso, usando mensajes generados con inteligencia artificial que imitaban la voz y el estilo de Marco Rubio.

La intención era suplantar su identidad. El atacante utilizó la aplicación Signal, ampliamente usada durante la administración Trump, y se presentó bajo un nombre de usuario similar a una dirección oficial: “Marco.Rubio@state.gov”.

Breaking news: An imposter using AI to pose as Secretary of State Marco Rubio contacted three foreign ministers, a U.S. governor and a member of Congress, according to a State Department cable. https://t.co/1IBGJY6q9j

— The Washington Post (@washingtonpost) July 8, 2025