Presidente Boric detalla conversación con comandante en jefe de la FACh y asegura que la información sobre detenidos por tráfico de drogas ya fue entregada a la fiscalía

El Presidente Gabriel Boric salió esta mañana a aclarar las diferencias que sostuvo con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), Hugo Rodríguez, luego de que el militar indicara que el jefe de Estado no tenía las facultades para exigirles la entrega de información sobre los exfuncionarios de la rama de las Fuerzas Armadas que fueron detenidos por estar involucrados en el tráfico de drogas.

En este sentido, y tal como habían adelantado la ministra de Defensa, Adriana Delpiano y de Seguridad, Luis Cordero, el Mandatario reveló que durante esta noche entabló una conversación con el jefe de la división castrense.

“Me escribió durante la noche para señalarme que él no tenía ninguna intención de generar una polémica conmigo. Lo que está claro, y yo creo que acá se pierde el foco respecto de qué es lo importante. Acá tenemos un caso tremendamente grave en donde funcionarios de la Fuerza Aérea, antes del Ejército, están involucrados en casos, no de consumo de drogas, sino de tráfico de drogas. Y nosotros no vamos a permitir que el narcotráfico permee nuestras instituciones armadas, ni otras”, declaró desde La Moneda.

Sumado a ello, Boric insistió en que “no solamente las instituciones armadas pueden ser blancos del narcotráfico, sino también otras instituciones como el poder político, el Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial, las municipalidades. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos respecto a esto”.

Boric aclara la reunión con las FF.AA.

Además, el Presidente detalló que durante la reunión que sostuvo con los altos mandos de las FF.AA. les dijo a los comandantes en jefe que es “imperativo que entregaran los antecedentes que se tenían respecto a este tema a la Fiscalía de Tarapacá. Porque la Fiscalía de Tarapacá está llevando adelante una investigación que es mucho más amplia respecto a este tema”.

De igual manera, la máxima autoridad profundizó en que, tras la reunión, efectivamente la FACh entregó la información requerida por el Ministerio Público y que si faltan antecedentes, estos serían suministrados “durante el día”.

“Yo no voy a entrar en una disputa de palabras más, palabras menos. Acá la institucionalidad se respeta y lo que me importa es que el narcotráfico no puede permear las Fuerzas Armadas. Y en eso estamos todos absolutamente unidos. El comandante en jefe lo ha señalado de manera muy explícita”, lanzó.

“Yo tengo plena confianza en el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, tengo plena confianza en mi ministra de Defensa, y tengo por sobre todo la convicción de que estamos los tres en absolutamente la misma línea, que es cuidar a las instituciones, a la Fuerza Aérea, al Ejército, a la Armada y a las instituciones de la República, porque eso es lo importante”, insistió Boric.