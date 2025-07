Camila Vallejo regresa a La Moneda tras seis meses de postnatal: “Estoy de vuelta con harta energía, con harta convicción”

Después de casi siete meses de ausencia por el nacimiento de su segundo hijo, Camila Vallejo volvió este miércoles a su rol como ministra vocera de Gobierno.

Al llegar a La Moneda, detalló su agenda inmediata. Entre las primeras actividades del día, mencionó una reunión de traspaso con Aisén Etcheverry, quien la reemplazó interinamente, y un encuentro con su equipo y con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Vallejo, también indicó que podría reunirse con el Presidente Gabriel Boric, aunque eso dependerá de sus respectivas agendas.

Camila Vallejo: “Vuelvo con energía y convicción”

Sobre su regreso, la ministra afirmó: “Vuelvo, como me comprometí con el Presidente. Estoy de vuelta con harta energía, con harta convicción. Pasé seis meses entre el prenatal y el postnatal disfrutando mucho de ese derecho, de ese proceso con mi bebé. Pero también observando desde mi hogar los avances del Gobierno y todo lo que se pudo lograr que parecía imposible y que gracias al trabajo colectivo, de los equipos, con el liderazgo del Presidente se pudieron cumplir ahora con el país”.

Ministra Vallejo detalla avances de Gobierno en materia de corresponsabilidad: – Ley de Modernización de la Educación Parvularia.

– Proyecto de Sala Cuna Para Chile.

– Avances en el Sistema Nacional de Cuidados.

– Subsidio Unificado al Empleo. pic.twitter.com/fwyHaz1ebA — Vocería de Gobierno de Chile (@voceriagobierno) July 9, 2025

Vallejo destacó avances como la reforma previsional, la deuda histórica con los profesores y la creación del Ministerio de Seguridad Pública, entre otros logros señalados en la última cuenta pública.

Descarta sumarse al comando presidencial de Jara

Consultada por la posibilidad de dejar el gabinete para integrarse al equipo de campaña de Jeannette Jara, la vocera respondió con firmeza: “No me voy a ninguna parte”. Y añadió: “Yo en diciembre me comprometí a que iba y volvía. Estoy de vuelta. Me comprometí, como lo solicitó el Presidente y, por lo tanto, mi tarea ahora es seguir siendo ministra vocera del gobierno”.

Enfocada en los desafíos del Gobierno

Ante nuevas preguntas sobre su futuro político, reiteró que su continuidad no es una decisión personal. Enfatizó la importancia de enfocarse en los desafíos del país: “Aunque estén muchos en modo electoral y las elecciones presidenciales son muy importantes, obviamente, el país no puede esperar y no se pone en pausa”.

“El país requiere que el gobierno siga trabajando para seguir con los avances que están pendientes y en eso el gobierno tiene un rol importantísimo que jugar. Tenemos el proyecto de fin al CAE en el Congreso, tenemos una agenda importantísima también en materia económica, además de la legislativa. Entonces vamos a seguir trabajando en todos esos ámbitos hasta el 11 de marzo (de 2026) como gobierno”, concluyó.