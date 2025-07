Arabia Saudita pretende fichar a Lionel Messi: ¿Podrá logarlo?

Desde la llegada de Cristiano Ronaldo a la liga de Arabia Saudita, el país asiático ha vivido una migración masiva de grandes estrellas europeas: Karim Benzema, Neymar, N’Golo Kanté, Sadio Mané y Riyad Mahrez son algunos de los nombres que han arribado al torneo árabe, pero ahora iría por el otro pez gordo del deporte rey: Lionel Messi.

Y es que de acuerdo al medio especializado francés, L’Equipe, aseguró que el Al Ahli, pretende ir con todo por el astro argentino, quien actualmente milita en el Inter de Miami.

De esta forma, CR7 y el delantero de la Albiceleste se volverían a enfrentar luego de siete años, cuando el portugués abandonó el Real Madrid para fichar por la Juventus, mientras que la Pulga se quedó en el Barcelona.

Según el medio antes mencionado, las tratativas del cuadro árabe no se quedarían solo en la intensión y ya habrían iniciado las negociaciones correspondientes para dar el gran golpe del mercado y contratar a Messi para la próxima temporada.

La principal esperanza del Al Ahli es que el atacante trasandino termina su contrato con el cuadro estadounidense a fin de año, lo que le abriría paso a un eventual fichaje, aunque desde el Medio Oriente no tendrían problemas para desembolsar una millonada para amarrar la contratación del argentino.

En Estados Unidos confían en retener a Messi

Si bien Messi aún no renueva con el cuadro de Florida desde el cuadro norteamericano, confían en que el campeón del Mundo renovará su contrato en diciembre, ya que, anteriormente, ya ha expresado que se siente cómodo jugando en el Inter.

Sumado a ello, ya hay un antecedente previo, cuando en 2023, el mismo equipo le ofreció un contrato de 1.400 millones de euros al zurdo para vestirse con la casaca del Al Ahli una vez abandonó el PSG, pero esta fue desechada por el rosarino y prefirió irse a Estados Unidos.

Así las cosas, en Miami confían en que esta nueva arremetida de los petrodólares no tendrá efecto y podrán retener al ocho veces ganador del Balón de Oro. Aunque hay otra arista en el futuro de Lionel Messi: su anhelada llegada a Newell’s Old Boys de Rosario, aunque dicha opción no se ve tan cercana.