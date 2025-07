Fiscal Valencia asegura que no hay antecedentes para indicar que el tráfico de drogas en las FF.AA. es algo “generalizado”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la situación de tráfico de drogas en la que se han visto envuelto una serie de exfuncionarios de las Fuerzas Armadas y los cuestionamientos sobre si estos casos deben investigarse por el Ministerio Público o la Justicia Militar.

Frente a esto, el persecutor señaló en Radio ADN que “me parece que no hay antecedentes que permitan sostener de que esta es una situación generalizada en las Fuerzas Armadas, ni mucho menos”.

“Por supuesto que en el tiempo, hemos visto que en pocos días hemos tenido tres hallazgos, algunos relacionados con el ejército, otros relacionados con la Fuerza Aérea. Podemos estar discutiendo largo rato acerca de si eso es o no aislado, considerando el poco tiempo que ha transcurrido. Además, que están en la zona norte, y tienen que ver en ambos casos con narcotráfico. Entonces, por supuesto, podríamos discutir. Pero sí, lo importante, creo que no tenemos antecedentes, me parece, que permitan sostener. Que esto es una situación generalizada, masiva”, aclaró el fiscal.

Así las cosas, resaltó que no existen los antecedentes para levantar una “afirmación tan grave y delicada”.

Pese a ello, subrayó que “sería muy extraño que fuera la primera vez. Normalmente, en el narcotráfico sabemos que quienes cometen narcotráfico van probando rutas, van probando ciertos sistemas que han dado resultados, van aumentando volúmenes. En este caso hay una cantidad más o menos importante de droga a la que se está moviendo”.

La disputa entre el Ministerio Público y la FACh

Por otro lado, el mandamás de la Fiscalía Nacional desdramatizó las diferencias entre el Ministerio Público y la Fuerza Aérea sobre qué justicia debía investigar los casos de tráfico de drogas.

“En todo Estado de derecho, en un Estado democrático como el nuestro, en un sistema judicial que funcione adecuadamente, puede haber diferencias jurídicas, razonables, legítimas, dentro del ámbito de nuestras atribuciones, sobre lo que es de competencia en la justicia civil y aquello que debe ser juzgado conforme al procedimiento que se rige para delitos militares”, mencionó.

Sin embargo, Valencia apuntó a que “para nosotros, bastante clara, que es de competencia en la justicia civil. Tal como les decía ayer, si el lugar de ocurrencia lo he hecho, es una circunstancia muy relevante para el efecto de determinar competencia”.