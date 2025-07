HBO publica la primera imagen de Dominic McLaughlin como Harry Potter

HBO Max reveló este lunes la primera imagen oficial de Dominic McLaughlin como Harry Potter, la nueva serie inspirada en las novelas de J.K. Rowling. En la fotografía, el joven escocés aparece con el uniforme de Gryffindor y los clásicos lentes redondos, durante el rodaje en los estudios de Leavesden, Inglaterra.

McLaughlin, de 11 años, fue elegido para dar vida al joven mago tras un masivo casting internacional. Formado en la Performance Academy Scotland, ha participado en obras como Macbeth, junto a Ralph Fiennes, y pronto debutará en cine y televisión británica. Su elección marca el inicio de esta esperada adaptación que busca ser fiel a los libros de Rowling.

El elenco incluye a Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson como Dudley Dursley, además de reconocidos actores como John Lithgow (Albus Dumbledore) y Paapa Essiedu (Severus Snape). La serie, que contará con Rowling como productora ejecutiva, tendrá una temporada por cada libro y promete total fidelidad a la saga Harry Potter. Su estreno está previsto para 2027.

El rodaje comenzó este lunes en el Reino Unido bajo la dirección de Mark Mylod, conocido por su trabajo en Succession y The Last Of Us. Además, HBO Max confirmó a Arabella Stanton como Hermione Granger y a Alastair Stout como Ron Weasley, completando así el trío protagonista. El proyecto, concebido para extenderse durante una década, busca explorar con mayor profundidad los eventos y personajes del universo creado por Rowling.